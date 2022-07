Boca vuelve a la Bombonera después de la eliminación

Boca Juniors recibirá este sábado a Talleres de Córdoba en La Bombonera con la urgencia de un triunfo pacificador para la crisis de convivencia interna que se desató con la eliminación en la Copa Libertadores y se agravó tras la derrota en el clásico ante San Lorenzo el fin de semana pasado. El partido se jugará por la octava fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) desde las 20.30 con arbitraje de Pablo Dóvalo.

Será el reencuentro del público "xeneize" con el equipo después de la fatídica noche de Copa ante Corinthians de Brasil, que desembocó en el despido del DT Sebastiá Battaglia y destapó un conflicto inesperado entre el plantel profesional y el Consejo de Fútbol liderado por Juan Román Riquelme. El día previo a la eliminación por penales en los octavos de final de la Libertadores, trascendió que los referentes de Boca y miembros del Consejo mantuvieron una áspera discusión en torno a una deuda de premios por objetivos deportivos. "Jugadores: el mayor premio que tienen ustedes es vestir la camiseta de Boca y están en deuda", fue el mensaje de una pancarta anónima ubicada en la noche del jueves en un alambrada del predio de Casa Amarilla.

Las tensiones entre jugadores y dirigentes fueron públicamente reconocidas por el delantero Darío Benedetto, uno de los partícipes del encuentro y principal marcado por la derrota con los brasileños tras haber fallado dos penales, uno en el tiempo reglamentario y otro en la tanda de definición. Esa misma noche, antes del inicio del partido, "Pipa" Benedetto hizo una arenga presuntamente dirigida al Consejo, a cuyos miembros tildó de "hijos de p..." por haber tratado de "perdedores" a los futbolistas al momento de realizar el reclamo.

Hugo Ibarra le ratificará la confianza al once que ofreció una desdibujada versión en el Nuevo Gasómetro, con el peruano Carlos Zambrano como primer marcador central, pese a haber estado en duda por una molestia muscular. El "Xeneize", vigente campeón del fútbol argentino, arrastra tres derrotas consecutivas en la LPF (1-2 vs. Unión de Santa Fe, 0-3 vs Banfield y 1-2 vs. San Lorenzo) y se ubica 15to. en la tabla de posiciones con 9 puntos, a 6 de distancia del líder Newell's Old Boys de Rosario.

Talleres ocupa el penúltimo escalón con 5 unidades, producto de un triunfo, dos empates y cuatro derrotas. El equipo del portugués Pedro Caixinha atraviesa un pobre presente en el fútbol local, que contrasta con su histórica clasificación para los cuartos de final de la Libertadores. En esa instancia, el conjunto cordobés será rival de Vélez Sarsfield, el miércoles 3 de agosto en Liniers y una semana después en el estadio Mario Alberto Kempes de su provincia.

Probables formaciones

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Marcos Rojo y Frank Fabra; Pol Fernández, Alan Varela y Juan Ramírez; Óscar Romero; Sebastián Villa y Darío Benedetto. DT: Hugo Ibarra.

Talleres (Córdoba): Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Rafael Pérez y Enzo Díaz; Rodrigo Villagra y Christian Oliva o Ulises Ortegoza; Alan Franco, Matías Esquivel y Matías Godoy o Francisco Pizzini; Federico Girotti. DT: Pedro Caixinha.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Estadio: La Bombonera.

Hora: 20:30.