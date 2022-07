Dos restaurantes argentinos fueron elegidos entre los mejores 100 del mundo

"The World's 50 Best Restaurants" eligió a los argentinos Don Julio y Mishiguene entre los mejores restaurantes del mundo

"The World's 50 Best Restaurants", como dice en su traducción al inglés, se encarga de realizar un ranking anual de los mejores restaurantes del mundo. Entre ellos, ubicó a dos argentinos entre los primeros 100. Se trata de Don Julio, una parrilla ubicada en Palermo y Mishiguene, en Lafinur 3368, Buenos Aires.



Desde 2002 que existe esta importante cita gastronómica que reúne a los mejores lugares gastronómicos del mundo en función de los votos de 1080 expertos, entre los que hay periodistas, cocineros y aficionados a la gastronomía de 27 regiones geográficas. Este año se celebró en el Old Billingsgate de Londres y el actor Stanley Tucci condujo el evento.

The World's 50 Best Restaurants ubicó a Don Julio en el puesto 14



Don Julio logró por cuarto año consecutivo ubicarse en el prestigioso ranking gastronómico. Esta vez ocupó el puesto número 14, mientras que en 2021 se había ubicado en el puesto 13. En 2020, la parrilla de Palermo fue consagrada como el Mejor Restaurante de América Latina.



El ranking destacó al restaurante argentino por sus “cortes gruesos clásicos, vino argentino local y un verdadero maestro en la parrilla”.

Al mismo tiempo, The World's 50 Best Restaurants remarcó que "toda la carne de res en Don Julio proviene de ganado Aberdeen Angus y Hereford alimentado con pasto, criado en el campo en las afueras de Buenos Aires. Se almacena en una cámara de crianza climatizada durante al menos 21 días para alcanzar la madurez óptima. Luego, pasa a manos de Guido Tassi, el especialista en embutidos que dirige la cocina, y finalmente al plato. Combina con el hermoso Malbec para vivir la experiencia completa”.



“Mientras que Don Julio sirve casi todas las partes de la vaca, el dueño Pablo Rivero recomienda pedir cortes de la casa como bife de cuadril y entraña. Para empezar, opta por las empanadas de maíz amarillo, calabaza y queso y una selección de embutidos artesanales como el chorizo, la morcilla y la salchicha parrillera”, agregó.

Don Julio es una parilla ubicada en Palermo (Fuente: Instagram @donjulioparrilla)

Por el otro lado, Mishiguene se ubicó en el puesto 88 del ranking. Se define como un especialista en "cocina de inmigrantes" donde ofrece "una revisión de las clásicas recetas de la diáspora judía, (Europa, África y Oriente Medio), reinterpretadas con técnicas de cocción modernas que privilegian texturas, sabores y productos”.

Mishiguene es caracterizado por ser un especialista en "cocina de inmigrantes" (Fuente: Instagram @mishigueneba)

El primer lugar del "The World´s 50 Best Restaurants" se lo llevó, mientras que el podio lo completaron