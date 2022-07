Asesinaron a un miembro del set de "La Ley y el Orden"

Uno de los integrantes del equipo técnico de la serie "La Ley y el Orden" fue asesinado el pasado martes a la madrugada en el lugar de filmación de la tercera temporada en Nueva York.



Según medios estadounidense como The New York Times y Variety, la víctima de 31 años identificada como Johnny Pizarro, murió tras recibir varios disparos. El asesino actualmente se encuentra prófugo.



“Nos entristeció mucho y nos conmocionó escuchar que uno de los miembros de nuestro equipo fue víctima de un crimen esta mañana y murió como resultado”, aseguró NBC y Universal Television en un comunicado que firmaron en conjunto.



Las productoras indicaron que están colaborando con la policía local para esclarecer el crimen. “Nuestros corazones están con su familia y amigos y les pedimos que respeten su privacidad durante este tiempo”, cerró el texto.



Pizarro se encontraba sentado en su auto, sobre el barrio Greenpoint de Brooklyn, cerca de las 5 de la madrugada cuando una persona desconocida se acercó, abrió la puerta y le disparo en la cabeza y el cuello. El hombre era parte de la seguridad del set y se encargaba de evitar que autos ajenos a la filmación estacionaran en la zona.



Los investigadores sospechan que la víctima conocía al asesino, pero aún no están claros los motivos del asesinato. Testigos que se encontraban en el lugar describieron al agresor: un hombre de baja estatura que vestía un buzo y pantalón negro.



La ley y el orden: crimen organizado es uno de los tres spin-off que salieron de La ley y el orden que se transmiten actualmente en NBC. Todos los ciclos se graban con frecuencia en esa zona de Nueva York.