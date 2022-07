Ángela Leiva: "Soy feliz cantando"

Es una de las voces femeninas de la música popular argentina y se encuentra entre las artistas con mayor popularidad de los últimos tiempos. la llaman "La reina de la cumbia", aunque le cuesta aceptar ese rótulo. Horas antes de su presentación en Mar del Plata en el marco de "Amor prohibido tour", gira que la tiene recorriendo todo el país desde hace dos meses, Ángela Leiva conversó con 0223.

"Hace dos meses que estamos girando con "Amor prohibido" y la verdad es que viene muy bien, tiene muy buena recepción y esperamos que el público marplatense pueda disfrutar del show. Me encanta ir a Mar del Plata, cantar con la gente", cuenta la intérprete de "Amiga Traidora", mientras confiesa que disfruta mucho de cada show y se siente la anfitriona de cada una de sus presentaciones que cuenta con una variedad de ritmos musicales. "No es solo un recital de temas de cumbia, me gusta toda la música", dice.

En este sentido, la cantante aclara que, el público que la sigue desde hace tiempo, mucho antes que participe del Cantando por un sueño y gane masividad, "está acostumbrado a que un día cante una balada, una bachata o una cumbia. No me encasillo en un género", dice mientras agrega que "es feliz cantando".

La reconocida cantante se encuentra atravesando un excelente momento laboral. Al tour "Amor Prohibido" se le suma una gira junto a Los Ángeles Azules, con quien ya había realizado una serie de colaboraciones. "Lo de Los Ángeles Azules es maravilloso. Ya los conocía, había trabajado con ellos antes de la pandemia en una colaboración y no pudimos tocar en vivo porque nos agarró la pandemia", recuerda, mientras agrega que una vez que termine sus compromisos en el país se unirá a la banda mexicana para girar por Estados Unidos. "Siempre escuché a los Ángeles Azules, desde chica. Son referentes para mí, así que está muy bueno este proyecto", cuenta.

La música no es el único ámbito en el que brilla "La reina de la cumbia". Este año tuvo un papel destacado en la telenovela de Polka "La 1-5/18 Somos Uno" que protagonizaron Agustina Cherri y Esteban Lamothe y tras la repercusión que tuvo su personaje, no dudó en asegurar que "Volvería a actuar si llega una propuesta", dice divertida mientras recuerda que la propuesta de ser parte de la novela "fue casi de casualidad", pero fue una "experiencia muy interesante Me pregunté qué hacía ahí, pero me tiré a la pileta igual, yo soy super novelera y la verdad es que aprendí muchísimo de estar del otro lado de la cámara", cuenta

"Tuve grandes compañeros, fueron nueve meses grabando y todos me enseñaron el oficio y me dieron un lugar", enumeró la intérprete de "Karma".

La cita para ver a la Ángela Leiva en Mar del Plata es este sábado 23 de julio a las 21.30 y las últimas localidades disponibles están a la venta en sistema Plateanet en las boleterías del teatro ubicado en San Luis 1750.