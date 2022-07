Joel Sclavi, otro marplatense en Los Pumas: "El rugby me cambió la vida"

Se le había negado en varias oportunidades antes, algunas veces por lesiones, otras por decisiones propias, pero Joel Sclavi no podía debutar con la camiseta celeste y blanca. Si bien jugó en 2020 en Jaguares y en el 2021 en Jaguares XV, no era lo mismo que el peso de Los Pumas y ante Escocia y en Jujuy se convirtió en el Puma 882.

Por Lucas Currá (Especial para 0223)

"Era un deseo estar en Los Pumas, siempre estaba en la puerta y no se daba, lo disfruté el triple, llegó ese momento y no había nada que me saque esto, el 882 es mío, estoy a punto de tatuármelo", comentó el pilar derecho en el arranque de su charla con 0223 en sus días de descanso en Mar del Plata.

Fue un singular camino el de Joel y su vinculación con el Rugby. No es de una familia tradicional que practica este deporte de chico, todo lo contrario, recién a los 16 años conoció la pelota ovalada, que le cambiaría la vida: "Lo más cercano al rugby fue cuando tenía 9 años, se fue a probar un primo pero no fui porque jugaba al fútbol, no sabía nada de rugby, incluso hoy sigo aprendiendo todos los días. Arranqué a los 16, a mí siempre me gustó el fútbol. Me llevó a Pueyrredon mi profe de matemática", recordó.

El fútbol, si bien era su pasión de chico, no duró tanto. "Empecé en un equipo barrial, jugaba de 3, sacaba del arco, tiraba los centros, le pegaba fuerte, pero dejé de ir porque no era para mi, era gigante, los nenes eran chicos y por ahí los lastimaba", explicó. Llegó la oportunidad de ir a Pueyrredon y si bien le costó ingresar al grupo y a un nuevo deporte, la perseverancia pudo más. "Al principio lo esquivé hasta que me convenció mi profesor, llegué un martes, estaban haciendo físico, vueltas a la cancha, en las pausas abdominales, luego de todo eso agarrar la pelota, no daba más, dije 'que estoy haciendo acá', no volví por dos semanas. Después me crucé a uno de los chicos, volví un sábado (que era más tranquilo) y ahí no dejé de ir más".

Nunca olvidar las raíces, algo que el "Toro" lo siente profundamente, ya que a cada lugar donde va lo hace con una bandera de Pueyrredon. "Me cambió la vida el club, esa bandera es la que salimos campeones en la M17, la llevo a todos lados, no la llevé a un partido en Francia y me lesioné, soy muy cabulero así me va conmigo a todos lados. Es una gran familia, siempre me reciben muy bien, el club lo tengo más que presente. Nunca imaginé los países que conocí, los viajes que hice, donde jugué, si no hubiera empezado a jugar al rugby no sé qué sería de mi vida, fue un gran acierto", remarca el "Toro" el valor del club y la bandera que lució en su debut con Los Pumas.

La carrera de Joel Sclavi empezó profesionalmente en Gernika, España, en 2015, donde compartió equipo con Sebastián Bertero, también exPueyrredon. Luego llegó a Pau (Francia) del TOP 14, para bajar al PRO D2 y el Soaux-Angouleme. "Cuando llegué a ProD2 me iba mal, no tenía buena postura, hacían entrenamientos de scrum de 40 minutos sólo para mí, otra vez pensaba 'qué estoy haciendo acá, no encontraba la forma de hacer las cosas. Con práctica, día a día fui aprendiendo, el entrenador me dijo que la iba a tener difícil y los primeros partidos me fue muy mal, después fui mejorando, esos 2 años me ayudó mucho y de a poco lo saqué adelante", detalló.

Entre tantos años aprendió a hablar bien el francés y hoy en día hasta da entrevistas en ese complejo idioma. "A mí y a Nacho Calles (jugador de Pau) cuando llegamos nos obligaban a hacer el curso y aprender francés, íbamos a un colegio con un inglés, un fijiano, un moldavo, un georgiano, pero a los 9 meses rendimos y lo aprobamos. Después nos costó seguir hablando, luego de 2 años de no estar en Francia me costó, hablaba muy básico, pero ya lo acomodé", recuerda entre risas.

Después de un breve paso por el Agen, donde ni siquiera pudo debutar, llegó la oportunidad de estar en Jaguares en 2020, una experiencia inolvidable para el "Toro". "Había hablado con Gonza (Quesada) y el Dogo (Andrés Bordoy), pero a los jugadores no los conocía. Todos se saludaban, cuando llegué no me conocía ni el loro, pero pude jugar 6 partidos en el Súper Rugby, me fue bien el scrum, pero en el suelto tenía muchos problemas, no me divertía, no quería llegar tarde a los rucks", analiza.

La pandemia, lamentablemente, cambió al mundo pero a Joel en este caso lo ayudó: "Firmé 3 años con la UAR, al principio hacíamos zoom, después dejé de entrenar, cuando tuve el primer llamado en Pumas pero estaba muy fuera de forma. El Coronavirus me hizo aprender muchas cosas, hoy puedo lidiar con temas que antes no podía".

En esta ventana ante Escocia pudo debutar Joel pero en las próximas semanas deberá luchar por un lugar en cada lista de los 23 que enfrentarán a Australia. "Hay una linda competencia, ahora se sumó 'Medra' (Santiago Medrano), está Nahuel (el exBigua, Tetaz Chaparro), es una competencia sana. En los entrenamientos nos vamos ayudando, si hay una pregunta se hace, hay reuniones de primera línea, 'Frankie' (Gómez Kodela) me dijo son 80 minutos y cada uno tiene que dar lo que pueda, eso me quedó, no importa si vas de entrada o de suplente", contó Sclavi.

En cuanto al australiano Head Coach de Los Pumas, Michael Cheika, contó que "lo conocí hace tres semanas, está bueno el mensaje que da, compartir la camiseta de Los Pumas. Tuve la suerte de debutar en Argentina, también está Felipe Contepomi, a Corcho (Fernández Lobbe) ya lo conocía, todos muy bien". Como todo, los sueños están para cumplirse y el "Toro" dice que "estaría buenísimo jugar un Mundial y en Francia. Los Pumas juegan a 2 horas de mi casa, es el objetivo, hay que ver si se llega, sólo pienso en el ahora, en estos dos partidos con Australia, pero sería un sueño jugar un Mundial con Los Pumas".Joel llegó a casi lo máximo que se puede aspirar en Europa, ser campeón de la Champions Cup con La Rochelle, en una final recordada en Marsella ante el Leinster de Irlanda por 24 a 21. "Llegué a la Final sin poder jugar la primera fase del torneo. Al principio como que no me acordaba nada, estaba muy concentrado. El miércoles recién caí que éramos campeones de Europa. Después de perder dos finales, el club necesitaba una estrella, eso hablábamos en los entrenamientos", recordó.

En lo que a su futuro respecta, "el 2 de octubre arranco a entrenar allá, ahora pienso sólo en Pumas, pero también estoy conectado con los entrenadores y pensando en tener una buena temporada en Francia", concluyó.