Cómo prevenir la clonación y robo de tu tarjeta de crédito

El negocio del cibercrimen y las estafas no se detiene. Mueve miles de millones de dólares en todo el mundo y se estima que hay hasta 24 mil millones de nombres de usuario y contraseñas obtenidos ilegalmente que circulan actualmente en sitios de la deep y dark web. entre los más buscados se encuentran los datos de tarjetas, que los estafadores compran para cometer fraude de identidad.

Los ciberdelincuentes tienen gran cantidad de herramientas a su disposición para robar los datos bancarios y clonar las tarjetas de crédito. Lo más habitual es que utilicen los malware logrando registrar la información que inserta la víctima, troyanos, ataques de phishing o hasta la clonación de tarjetas al pagar en un punto virtual o físico.

El pishing es una de las técnicas más utilizadas por los ciberdelincuentes para robar datos. Es muy simple pero efectiva: el atacante se hace pasar por alguna entidad o persona (por ejemplo, un banco, un proveedor de comercio electrónico o una empresa de tecnología) para engañar a un usuario y convencerlo para que ingrese sus datos personales o descargue malware sin darse cuenta.

En los ataques de phishing, los estafadores pueden hacerse pasar por los proveedores de tarjeta y solicitar datos que luego son usados para clonar la tarjeta.

El skimming (clonación) es un tipo de estafa que consiste en tomar información de la banda magnética de la tarjeta bancaria utilizando generalmente un pequeño y especifico dispositivo técnico, también conocido como skimmer. De esta forma, los estafadores averiguan el código PIN de la víctima, copian la banda magnética pudiendo acceden a sus ahorros y efectúan con ellos compras.

Para llevar a cabo esta estafa, básicamente los estafadores suelen ir unos minutos antes al cajero donde se efectuarán las transacciones y colocan los artefactos para obtener sus datos. Son varios los casos y versiones de locales comerciales donde también parecen estar sucediendo este tipo de estafas.

Además de efectuar gastos en nombre de otra persona a través de la obtención de información ilegal, en algunos casos la información es inclusive vendida a otros grupos que manejan bases de datos de miles y millones de usuarios y contraseñas.

¿Cómo podemos protegernos de que nuestra tarjeta sea clonada a través del método de skimming?

• Solo utilizar terminales o cajeros automáticos que se encuentren en las sucursales bancarias u otras instituciones protegidas.

• No perder de vista la tarjeta de crédito cuando realizamos un pago en un local. Que la terminal de pago permanezca a nuestra vista.

• Revisar siempre la ranura de entrada de tarjeta, es decir que estar seguros de que no haya un dispositivo allí.

• En caso de perder la tarjeta, llamar inmediatamente al banco para bloquearla.

• No compartir con nadie el código PIN con el cual se accede a la propia cuenta.

• De estar concurrida la sucursal, al momento de escribir la clave en el cajero cubrir el teclado con la palma de la mano que queda libre.

• No revelar datos por teléfono. No hacerlo aunque se trate de un llamada que supuestamente provenga del “personal del banco”.