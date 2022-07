El fútbol marplatense madruga en una jornada atípica

Luego de una semana de mal clima, la Liga Marplatense de Fútbol dispuso aguardar unas horas y postergó para este domingo por la mañana la disputa de la quinta fecha de las Zonas Campeonato y Reválida del torneo "Roberto Crespo", con el fin de recuperar los campos de juego que hasta ayer estaban repletos de barro y agua.

A las 9, comenzarán los partidos de la quinta división; y a las 11, a excepción de Alvarado-Al Ver Verás (se jugará a las 15), irán los de primera.

En la Zona Campeonato, que tiene dos líderes, el Kimberley de Gustavo Noto (10 puntos) visitará a Independiente (5); y General Urquiza (10) irá a la casa de River (4). Mientras que Atlético Mar del Plata (7), que viene de perder el invicto del año, será local ante Boca Juniors (4). Resulta interesante que quienes siguen con seis unidades, juegan todos entre sí: San José ante Círculo Deportivo; y Quilmes con San Lorenzo. Oportunidad para "quebrar" la tabla o sumar paridad.

En la Zona Reválida, de los dos líderes, uno tendrá fecha libre (Argentinos del Sud). Mientras que Libertad (10 puntos) será visitante de Talleres:

Cronograma de partidos

Quinta (9 horas) y Primera (11 hs).

Zona Campeonato:

Cancha At. Mar del Plata: Atlético Mar del Plata vs. Boca

En Independiente: Independiente vs. Kimberley

En Nación: Nación vs. Banfield

En River: River vs. General Urquiza

En Banfield: San José vs. Círculo Deportivo

En Dep. Norte: Deportivo Norte vs. Once Unidos

En Quilmes: Quilmes vs. San Lorenzo

Zona Reválida:

En San Lorenzo: Cadetes vs. El Cañón

En Al Ver Verás: Racing vs. Peñarol

En Mitre: Juventud Unida vs.General Mitre

En Talleres: Talleres vs. Libertad

En Alvarado: Alvarado vs. Al Ver Verás (COMENZARÁ A LAS 15)

En Chapadmalal: Chapadmalal vs. San Isidro

Libre: Argentinos del Sud