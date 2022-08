Alvarado juega un partido bisagra en el Minella

Es una final. Alvarado no le tiene que tener miedo a esa palabra, porque es la realidad. La próxima semana tiene fecha libre y este partido le puede dar la posibilidad de sacar una ventaja nada despreciable de siete puntos contra los dos que hoy están en zona de descenso, mientras que un resultado negativo lo puede poner contra las cuerdas luego de su descanso. A las 16, el “torito” recibe en el “José María Minella” a Estudiantes de Río Cuarto por la 29na fecha de la Primera Nacional.

La buena noticia para el equipo marplatense es que todavía depende de sí mismo. Pero a su vez, y sabiéndose no confiable, está atento a los resultados de sus competidores ya no por un lugar en el Reducido por el segundo ascenso, sino por la lucha del descenso, el objetivo que tiene por delante debido a una temporada regida por la irregularidad. Los partidos que se jugaron, hasta ahora, le sacaron una pequeña sonrisa, pero poco servirá si no logra hacer su parte.

Su parte es ganar, ni más ni menos. Algo que no parece tan difícil, pero que a Alvarado se le está haciendo cada partido más complicado. Nueve fechas hace que no suma de a tres puntos desde aquel lejano 2 a 1 a Güemes de Santiago del Estero el 12 de junio, ya hace más de dos meses. Desde ahí, apenas pudo sumar cuatro empates (5 derrotas) y comenzó a hundirse en la tabla. Para este encuentro, Forestello está obligado a meter mano, de los tres centrales que usó en Madryn no tendrá a dos: Alan Robledo llegó a las 5 amarillas y Franco Ledesma sufrió una lesión en la rodilla. Así, que regresará a la línea de 4 con Irazoque acompañando a Mattia en la zaga. Por el gol en el sur, Facundo Pons podría tener una nueva chance desde el arranque.

El panorama de su rival es bastante mejor, está en zona de clasificación, hace 9 partidos que no pierde (tres empates seguidos) y quiere dar otro paso importante hacia su objetivo de ir por el ascenso.

Probables formaciones

Alvarado: Pedro Fernández; Brian Mieres, Juan Francisco Mattía, Agustín Irazoque y Nahuel Menéndez; Leandro Vella, Ariel Chaves, Gonzalo Lamardo y Nazareno Solís; Jorge Ramos y Facundo Pons. DT: Rubén Forestello.

Estudiantes (Río Cuarto): Adrián Peralta; Gonzalo Maffini, Gastón Arturia, Maximiliano Padilla y Sasha Marcich; Nicolás Talpone, Martín García, Álvaro Pavón y Ramiro Balbuena; Luis Silba y Renzo Reynaga. DT: Marcelo Vázquez.

Árbitro: Nahuel Viñas.

Estadio: José María Minella.

Hora: 16.