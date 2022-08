Juan Cruz García Castañón desafía las olas grandes de Arica, Chile

El Campeonato Internacional “El Buey Santos del Mar 2022”, tendrá presencia marplatense al menos con un participante: Juan Cruz García Castañón. El surfista de nuestra ciudad, guardavidas en temporada, participará del certamen que se llevará a cabo en Arica, Chile, entre el 15 y el 16 de agosto.

La ola o el spot se llama El Buey es muy conocida y una de las más grandes e imponentes a nivel mundial. Se aproxima un swell con olas gigantes que marcan 8 metros el primer día por lo que las condiciones van a ser extremas. “Va a ser mi primera vez en aguas chilenas así como también mi primer campeonato internacional de olas grandes ya que el anterior al que me habían invitado en Cantabria, España en enero de este año no pude ir ya que me encontraba trabajando de Guardavidas en Mar del Plata”, explicó García Castañón.

Además, contó que “hasta la semana pasada estuve entrenando en Puerto Escondido, México, preparándome para la temporada de olas grandes de Nazare a fin de este año y me avisaron del torneo por lo que tuve que emprender rápido la retirada, pasar por Mar del Plata a buscar los trajes de inviernos y otras tablas grandes y volver a viajar rápidamente a Chile”.

El evento se rige bajo las reglas de los eventos profesionales del Big Wave Tour de la WSL (World Surf League) consta de 42 atletas de todo el mundo en una clasificatoria en la que solo los primeros 3 accederán al evento principal en el que se encuentran “sembrados” algunos de los mejores atletas de la disciplina.

Al ser un deporte amateur, todos aquellos que estén interesados en colaborar con Juan Cruz, lo pueden hacer a través de su cuenta de Instagram @gcjuancruz.

El torneo, que comienza hoy lunes, se va a poder seguir en vivo en www.elbuey.cl