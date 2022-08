Día internacional del #Hashtag: ¿sabés cuál fue el primero?

Hoy es el #DíadelHashtag. ¿Sabes cuál fue el primero de todos en el mundo? Este: #BarCamp, publicado en Twitter un 23 de agosto de 2007 por Chris Messina, un diseñador web que propuso empezar a usar el numeral para agrupar los tuits relacionados con ese palabra. Cuando les presentó la idea a Twitter, le dijeron que era demasiado complicado, que la gente nunca lo iba a usar. Hoy en día se comparten más de 125 millones de hashtags por día a nivel mundial.

El primer hashtag de uso periodístico fue #SanDiegoFire, en referencia a una noticia sobre un incendio ocurrido en la ciudad.

El hashtag más usado de Instagram es #Love, con más de dos mil millones de usos. Le sigue fashion, food (comida) y ootd (outfit of the day, la ropa que me puse hoy). También, tbt que es #ThrowBackThursday (“jueves de regreso a fotos viejas”), tuiteados 120 millones de veces. El hashtag más tuiteado sobre una película fue #StarWars. Los hashtag se adaptan a cada red social pero tienen algo en común y es que tienden a ser cortos y fácil de recordar.

Usarlo te puede hacer ganar muchos seguidores pero no sólo tiene un objetivo superficial. En muchas ocasiones unen a gente de diversos países por una causa en común de concienciación, para visibilizar problemáticas o expresar apoyo a nivel mundial.

¿Viste? Ahora lo sabés.