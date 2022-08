Ratifican dos alertas amarillos por tormentas y viento para Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ratificó en las últimas horas los alertas amarillos por tormenta y viento que afectarán a Mar del Plata a partir de la noche de este mismo viernes.

Al actualizar los informes vespertinos, el organismo oficial tormentas confirmó que en las próximas horas habrá tormentas, “algunas localmente fuertes que es estarán acompañadas por fuerte actividad eléctrica, intensas ráfagas, caída de granizo y abundante caída de agua en cortos periodos”.

Para los especialistas del SMN, los valores de precipitación acumulada no superarán los 50 milímetros de agua, aunque no descartaron que sean superados “de manera localizada” en algunos sectores de la Costa Atlántica. Es que el alerta no solo afecta a Mar del Plata sino a otras localidades que geográficamente se encuentran próximas a la ciudad, como Mar Chiquita y General Alvarado.

Además, a partir del mediodía del sábado, el organismo que depende del Ministerio de Defensa de la Nación espera la llegada de viento sector sur, con velocidades de entre 30 y 50 kilómetros por hora, y con ráfagas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora.

En cualquier caso, el Servicio Meteorológico Nacional sugiere a la comunidad extremar todo tipo de recaudos y tratar de no salir a la vía pública durante los momentos en donde se agudice la inestabilidad climática.

La lluvia, en principio, seguirá presente hasta el domingo a la mañana aunque para ese tramo del fin de semana ya cesaría todo tipo de alerta meteorológico. Recién se espera una mejora considerable del clima para el lunes, día para el cual se pronostica un cielo totalmente despejado.