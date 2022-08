Un subcampeonato y un quinto puesto de AS.A.Bal en el Argentino de Menores

Los seleccionados representantes de la Asociación Atlántica de Balonmano (AS.A.Bal) consiguieron un subcampeonato y un quinto puesto en el Argentino de Menores que se desarrolló en Chapadmalal.

Los varones fueron segundos luego de perder la final ante FEMEBAL, mientras que las mujeres quedaron entre los cinco mejores al derrotar a ASAMBAL.

El plantel masculino estuvo integrado por Emilio Consoli (Acha), Francisco Dellacasa (Tandil), Francisco Isacch (Acha), Federico Walzer (Tandil), Pedro Sánchez (La Cantera), Ian Matute (Acha), Ignacio Alonso Garay (La Cantera), Benjamín Bonuccelli (La Cantera), Inkari Rueda (Tandil, Justin Matute (Acha), Mailin Coronel Gerez (Maipú), Lucas Gayoso (La Cantera), Silvano Avalos (Maipú), Ramiro Aiello (Once Unidos), Teo Sasiain (Once Unidos) y Agustín Juárez (Banco Provincia). Los entrenadores fueron Carlos Isern y Franco Togni.

En la primera fecha de la etapa clasificatoria, el representativo de ASABAL cayó con FEMEBAL 26-15. Luego venció 28 a 18 a Córdoba, 39 a 21 a San Rafael y 46 a 15 a Chaco. En la semi, hubo un gran triunfo 33-26 sobre Mendoza.

El equipo femenino cayó 37 a 25 en la fecha inicial con FEMEBAL y luego 36 a 26 con Mendoza. Los triunfos sobre San Rafael (36-18) y Asociación del Norte (30-25), no les alcanzaron para clasificar. De todas maneras, el saldo fue positivo ya que se midieron en la zona con los dos finalistas.

El plantel estuvo integrado por Pía Luna (Handball Necochea), Carmela Caraccino (Handball Necochea), Federica González (Handball Necochea), Sofía Dimeglio (Acha), Melisa Suárez (Acha), Victoria Conde (Acha), Sofía Rodríguez (Acha), Victoria Vergara Derdoy (Maipú), Juana Pulido (Defensa), Micaela Wagner (Defensa), Clara Manolio (Defensa), Luna Andornino (Once Unidos), Estefanía Judez (Once Unidos), Lucía Frediani (Once Unidos), Jazmín Hilal (La Cantera) y Abril Martínez (La Cantera). Las entrenadoras fueron Cecilia Martínez, Agustina Eberwein y Jimena Mellia.