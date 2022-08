Preocupa el tope de 400 kw en la luz en los hogares que no tienen gas

Entre los importantes anuncios que dejó la asunción de Sergio Massa como nuevo ministro de Economía, estuvo la inclusión de un nuevo recorte en los subsidios en las tarifas de energía, que en el caso de la luz, tendrá un tope de consumo: el Estado subsidiará hasta 400 kilowatts (kw). Esta medida ya genera alerta en las asociaciones de consumidores, que advierten que hay muchos hogares que no tienen gas y dependen exclusivamente de la electricidad.

"Hay cierta preocupación por todas las situaciones que hay con el tema energético, que conviven con distintos programas como la tarifa social, la cantidad de aumentos que debería haber por año y no esta sucediendo y las empresas están reclamando. También la segmentación, que ya de por sí es bastante compleja cuando se le agrega este tope. Pero la preocupación más inmediata es qué va a pasar con los que solo tienen servicio de electricidad y no tienen gas, porque gastan muchísimo más kilowatts", manifestó Sergio Procelli, titular de Consumidores Argentinos.

Sergio Procelli, presidente de Consumidores Argentinos. Foto:0223

En declaraciones a 0223, Procelli advirtió que este tipo de medidas "ya se quisieron hacer y da cuenta que no siempre el mayor consumo no implica que es el de mayor ingreso" y que marca "otra lógica diferente" a los comunicado por el gobierno nacional con respecto a la segmentación tarifaria según los ingresos.

"Hay muchísimo dinero puesto en subsidio para amortiguar los aumentos que ha habido a nivel internacional en dólares y a su vez con la devaluación pero en realidad si no se empieza a trabajar en la cuestión energética en forma más integral en algo que es bastante complejo", analizó.

En ese punto, Procelli puso en consideración los altos consumos que pueden generarse en edificios donde solo están provistos de electricidad, que en Mar del Plata surgieron como una alternativa cuando se interrumpió la provisión del servicio de gas en 2015 y que recién estará solucionado cuando se finalice el esperado Gasoducto de la Costa.

"Es un error pensar que el que gasta más es porque está desperdiciando y para eso hacen falta estudios para determinar cuántos kilowatts promedio necesita una familia para vivir. En otros países existe una cantidad equis de kw o metros cúbicos subsidiados por el Estado. Hay que ver en los próximos días como se va a implementar. Cuando tocas electricidad o gas, repercute en la economía en general, no hay formas de restringir el gasto", alertó.

Sobre el gas, el referente de Consumidores Argentinos aclaró que en el caso de Mar del Plata, "va a seguir" el descuento por zona fría del 30% y esa reducción "no se toca".

Por último, Procelli pidió que el gobierno "revise" la forma en que se implementó el registro de segmentación tarifaria. "Una cosa es cobrarle a quien declare un ingreso mayor al que está estipulado y otra es que porque no te inscribiste, damos por hecho que renuncias al subsidio. Porque puede ser problemático porque los aumentos pueden ser del doble y no poder pagarlos. Y justamente es una persona que no lo cargó porque está en un nivel marginal de acceso a los servicios", completó.