Wanda Nara rompió el silencio: "Me voy con mi familia"

Wanda Nara fue abordada por la prensa en el aeropuerto de Ezeiza. Y aunque en un comienzo se negó a hablar, finalmente terminó refiriéndose a todas las polémicas que circulan a su alrededor

La mediática sostuvo que sigue hablando con el futbolista, pero dejó entrever que algo se rompió entre ellos. "Prefiero no decir nada de mi boca, me voy con mi familia y nada más", afirmó.

"¿Te vas a divorciar finalmente?", le preguntó un cronista mientras sus colegas le hacían otras consultas. "No puedo responder tantas cosas a la vez", sostuvo ella, hábil y esquiva para hablar sobre su separación.

"Llegué hace 4 días y estuve encerrada en diferentes estudios de Telefe trabajando, no tuve tiempo para ver mucho", respondió cuando le preguntaron por el escándalo con su empleada, quien denunció mediáticamente que ella la tiene varada en Europa y no le paga su sueldo. "Estoy muy contenta porque me gusta mucho venir al país a trabajar. Extraño obviamente a las nenas, pero bueno, me vine por 4 días", agregó.

"Me voy con mi familia", dijo la empresaria tras asegurar que con Icardi hablan "todo el tiempo". "Todo el tiempo hablamos (con Mauro), obvio. Mi familia no se sorprende de nada de mí porque me conoce más que nadie", sumó, en referencia al polémico mensaje de voz.