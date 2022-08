Denise Dumas: “Me cuesta hacer chimentos”

Denise Dumas, en diálogo con Pablo Montagna para el programa Pasa Montagna -Radio Rivadavia, FM 90.1-, comentó en detalle sobre el nuevo programa con el que llegó a la pantalla de El Nueve. Este show semanal, que se emite de lunes a viernes a las 16, muestra a tres familias que compiten entre sí para cumplir el sueño de tener una casa propia.

En ese sentido, comentó que antes de empezar con la conducción de este programa, estaba en un momento de su vida donde no tenía rumbo: “Cuando terminó el reemplazo (de Flor de Equipo - Telefe), me quedé sin trabajo. Había estado en Master Chef y Telefe me había dado la oportunidad de participar; llegué hasta la semifinal, fueron muchos meses ahí en el programa".

Y agregó: "Después me dieron la oportunidad de conducir en Flor de Equipo y me pedían dos semanas más, entonces no sabía cuándo iba a terminar, no podía proyectar mucho”. “No tenía nada, estaba sujeta un poco a lo que ellos me iban diciendo. Fue re loco, porque terminó y a los dos o tres días me llamaron para hacer esto. Nos reunimos un día y fue: ‘Bueno, dale, en dos semanas hay que arrancar a grabar’. Fue todo rapidísimo”, contó.

Respecto al nuevo programa que conduce, mencionó que es “divertido” y que “tiene ese plus, que es muy loco, que es el sueño con el que nacemos todos”, en referencia al premio que ofrecen: una casa.

“A mí me pasó. Nosotros con Martin tuvimos la suerte de poder comprar una casa, es nuestra. Y tenés esa sensación de: ‘Bueno, ya está. Puede pasar lo que sea que yo tengo mi casa’. Entonces las historias son muy conmovedoras porque hay algunas familias que las tuvieron y las perdieron, hay otras que se les prendió fuego o la quieren para su abuela, que vivió toda la vida sin poder tenerla”, detalló Dumas.

“Es muy lindo. Y ahora que pasó esta primera semana quedan dos finalistas, y ya arranca el sorteo de la primera casa. En un mes damos la casa. Después podemos ver cómo les quedó, cómo están viviendo”, añadió. Y confesó que le encanta hacer este tipo de shows televisivos porque “además de ser entretenimiento, a la gente le quedó algo para siempre de este programa. Va más allá para mí de la tele; en lo personal me encanta hacerlo”.

También hizo mención a sus anteriores programas, ya que Denise es conocida por haber hecho algunos de chimento. Para la exmodelo es mucho mejor el entretenimiento porque es más tranquilo: “No más carta documento, la gente se enoja. ¿Viste cuando decís ‘no quiero, la verdad no me importa, pero hay que hablar igual’? Está buenísimo descansar un poquito”, expresó.

Y agregó: “No es tan cómodo para mí ni para nadie. Yo lo llevo bien cuando hablan de mí, pero me cuesta cuando tengo que hablar de los demás, porque hay veces que se sufre cuando están hablando de vos; cuando hablan de mí ni miro, tampoco leo los mensajes de Instagram”.

En cuanto a José María Listorti, su fiel compañero de conducción durante años, reveló que le sorprendió su salida de La Flia “porque Super Super era un lindo programa y en ese momento era el único producto al aire de La Flia. Yo sabía que había algún tipo de problema con el nombre por el tipo de formato o algo así”.

Dumas definió a José María como un entretenedor y mencionó que “es lo más lindo que tiene, pero por ahí necesita parar y respirar un poco de La Flia”. En ese sentido, contó que ella se fue antes de la productora de Marcelo Tinelli, pero nunca estuvo tan ligada como su compañero porque él “viene de estar muchos años en pantalla”. "Yo estuve por otros lados: me fui a Telefe, después al Nueve y después a América”, dijo.

Tras el cruce con Marcela Coronel, la conductora también habló sobre el tema y confesó que se calmaron las aguas y quedó todo bien entre ellas. “A Marcela la quiero un montón. Ella me pidió disculpas. Fue una discusión al aire de algo que pensamos distinto y a ella se ve que le tocó demasiado y se enojó muchísimo”, contó.

“Yo nunca me enteré; ella esperaba que yo la llame. Lo peor de todo fue lo que pasó después, porque ella en vez de levantarme el teléfono dijo cosas feas y yo me enteré por una nota que ella estaba enojada. Pero después me pidió perdón y creo que, en su momento, ella ya no estaba cómoda por un montón de cosas en el programa”, detalló.

Por último, finalizó la entrevista al decir que está “contenta con todo lo que hice en el medio” y que se dio cuenta de que conducir fue lo que más le gustaba hacer: “Cuando me llamaron para conducir fue lo más importante de mi carrera”, cerró.