Importante presencia de Asabal en la Concentración Regional del Programa Futuro 2028

Con 33 representantes de la Asociación Atlántica de Balonmano, se desarrolló una Concentración Regional en Bahía Blanca en el marco del Programa Futuro 2028 de la Confederación Argentina de Handball.

Un total de 105 jugadoras y jugadores de Apebal, Asbal, Atlántica, Asociación Bahiense de Handball y Asambal entrenaron durante dos días en lo físico, técnico y táctico en el club Bahiense del Norte.

La lista de participantes de la Asociación Atlántica estuvo integrada por Francisco Isacch (Acha), Ian Matute (Acha), Emiliano Consoli (Acha), Pedro Sánchez (La Cantera), Ignacio Alonso (La Cantera), Benjamín Bonuccelli (La Cantera), Valentino Ressegard (Altamira de Necochea), Ramiro Aiello (Once Unidos), Inkari Rueda (Defensa de Tandil), Federico Walzer (Defensa) y Justin Matute (Acha) en categoría Menor Masculino.

Constanza Ysnardez (Defensa), Agustina Muñoz (Once Unidos), Guadalupe Carrera (Defensa), Victoria Igarza (Handball Norte), Sofia González (Handball Necochea), Ornella Cappelli (Once Unidos), Victoria Trigo (Handball Norte), Juliana Pagola (Defensa), Mora Mejido (Banco Provincia), Delfina Carron (Defensa) y Ema Loedel (Once Unidos) en Cadete Femenino.

Emanuel Harkes (Defensa), Mateo Molinero (Defensa de Tandil), Alejo Silva (Defensa), Simón Viera (Once Unidos), Santino Boado (Once Unidos), Federico Zumpano (Once Unidos), Manuel Erralde (Acha), Marcos Faiella (Acha), Octavio Timpanaro (Acha) y Luca Fraticelli (La Cantera) en Cadete Masculino.

La coordinación del encuentro, que se enmarca en los trabajos de preparación durante el ciclo olímpico 2022-2028, estuvo a cargo de Bruno Puente, uno de los entrenadores regionales.