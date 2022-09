Denunció que la pareja la violaba a cambio de darle comida y alojamiento

Un llamado al 911 que denunció un hecho de violencia de género terminó con la aprehensión de un hombre de 30 años en el barrio Bosque Grande que le había provocado lesiones a la pareja. La víctima denunció que el sujeto la obligaba a mantener relaciones sexuales a cambio de comida y alojamiento.

Autoridades policiales confirmaron que la mujer tenía golpes en el cuero cabelludo y que ante el arribo de personal de la comisaría decimosexta denunció las agresiones sufridas minutos antes.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, la fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez dispuso la formación de una causa por lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género.

La mujer fue asistida por personal del Same que decidió que no era necesario su traslado a un centro asistencial. El imputado –cuyos datos personales no trascendieron- fue trasladado a Tribunales para prestar declaración.