Fue a bailar con sus amigos y un patovica lo golpeó brutalmente

Adrián Ávalos junto a sus amigos vivieron una situación de extrema violencia este sábado por la madrugada dentro de un boliche de Playa Grande cuando, sin ningún motivo, uno de los empleados de seguridad del lugar se abalanzó sobre uno de los jóvenes y comenzó a agredirlo. Al ver esta situación, Ávalos salió en defensa de su compañero y fue brutalmente atacado.

Según relató el joven a 0223, al intentar defender a su amigo el empleado de seguridad lo atacó e intentó ahorcarlo. “El patovica me hizo una llave y me tiró al piso y empezó a ahorcarme, casi no podía respirar cuando llegaron otros dos patovicas, me levantaron y me sacaron del boliche”, recordó Ávalos.

De acuerdo al relato del joven, una vez fuera del local pidió a los empleados que controlan el ingreso hablar con un responsable del lugar, y le informaron que no iba a ser posible ya que los encargados del bar se encontraban de vacaciones.

“Entonces llamé a la Policía. Enseguida vino personal de Infantería, me tomaron los datos y me dijeron que tenía que radicar la denuncia en la Comisaría 9, pero cuando llegamos a la comisaría nos dijeron que no podían atendernos porque habíamos tomado alcohol y nos pidieron que volvamos a la tarde”, relató el joven que este sábado por la tarde finalmente pudo radicar la denuncia correspondiente.

Producto del ataque, Adrián tiene contusiones en el rostro, un corte en el labio, el cuello inflamado y cortes en axila y cuello.