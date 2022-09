La "Roja" fue cuarta en el Argentino Sub 16

El Seleccionado Marplatense Sub-16 terminó su participación en el Campeonato Argentino “A” de la categoría con una derrota 3-0 ante Mendoza que lo dejó en el cuarto puesto del certamen.

Como en la primera fase, tendrían que medirse con Mendoza que lo había derrotado ya en esa ocasión por lo que era un encuentro con mucha dificultad, aunque el premio sería importante. En esta oportunidad, las mendocinas abrieron rápidamente el marcador porque a los 7 minutos, Amparo Campos de corner corto puso el 1-0 que complicaba el desarrollo del partido. A los 5 minutos del segundo cuarto, llegaría entonces la segunda diferencia con otro corto ejecutado y convertido por Amparo Campos.

El resto del partido, entonces se haría mucho más complejo con la necesidad imperiosa de anotar para descontar en el marcador y acercarse mínimamente a los penales australianos. El último tanto del encuentro llegaría a sólo 5 minutos del final cuando Julieta Grone Catracchia marcó a través de una jugada el 3-0 definitivo.

La derrota no deja atrás el hecho de que Mar del Plata pudo alcanzar un lugar de privilegio entre los 4 mejores equipos del país midiéndose con seleccionados muy fuertes y compitiendo en ese contexto. De esta manera, se cierra un largo año de trabajo que tuvo el Seleccionado Sub-16 con su equipo “B” y “A”, que comenzó como un gran grupo preparando distintos objetivos. Ahora, se trata sólo de un paso más en la evolución del plantel y también de cada jugadora a nivel individual, pero el trabajo sigue.

Resultados

7° Puesto – Entre Ríos vs. La Pampa 2-1

5° Puesto – Salta vs. Litoral 1-0

3° Puesto – Mar del Plata vs. Mendoza 0-3

1° Puesto – Buenos Aires vs. Córdoba 2-1

Posiciones finales

1° Buenos Aires (Campeón)

2° Córdoba

3° Mendoza

4° Mar del Plata

5° Salta

6° Litoral

7° Entre Ríos

8° La Pampa