Deportivo Norte y Kimberley ganaron sus clásicos pero el pasaje a cuartos se define en la última

Pasó una atractiva duodécima y anteúltima fecha de la segunda fase del torneo "Roberto Crespo" de la Liga Marplatense de Fútbol, donde Deportivo Norte y Kimberley festejaron en sus clásicos y se mantienen en el "1-2" clasificatorio a cuartos de final. Sin embargo, Círculo Deportivo y Atlético Mar del Plata también ganaron sus compromisos y buscarán el próximo sábado dar el "zarpazo", en un final apasionante.

Deportivo Norte, acompañado por un gran número de hinchas, se quedó con el clásico ante Independiente y con un jugador menos. El conjunto de La Perla se impuso 1 a 0, con gol de cabeza de Emiliano Coppens, luego de un tiro libre preciso de Leonardo Fredes, a los 23´ del segundo tiempo, El equipo de Leonardo D´Urso había sufrido la expulsión de Rinaldi diez minutos antes, generándose una situación insólita donde el local intentó demostrarle al árbitro Nuesch que el fallo fue erróneo mediante el streaming de El Aguante, equipo periodístico que semanalmente transmite un partido por fecha de manera extraordinaria. Un VAR "chacarero" que lógicamente no tuvo asidero.

En el otro clásico, también con suspenso, Kimberley derrotó a San Lorenzo 2-0 como visitante, con goles de Agustín Borda y Felipe Di Paola en los minutos 88 y 91, respectivamente. Así, el equipo de Gustavo Noto se mantiene como escolta, con 24 puntos.

Kimberley festejó ante San Lorenzo en el final. Fotos: Diego Berrutti.

En Otamendi, Círculo Deportivo también debió trabajar ante General Urquiza, y se quedó con la victoria 2 a 1 con anotaciones de Valentín Di Mare y Branco Ripoll. Barbosa había igualado para el club de calle Tucumán. El "Papero" tiene 23 unidades, y visitará la semana próxima a Atlético Mar del Plata, que también festejó ante River como visitante con gol del goleador Elías Medina. El "Decano", antes de marcar, había perdido al volante Aranda por expulsión. Con 22 puntos, también se mantiene con chances de ingresar a cuartos.

Kimberley festejó ante San Lorenzo en el final. Fotos: Diego Berrutti.

River y Boca -que igualó con Quilmes- aseguraron la clasificación. Y abajo, para no quedar eliminados, será una fecha final con final incierto. Once Unidos goleó 4-2 a Banfield; San José y Nación no se sacaron ventaja (1-1) y de los últimos seis equipos de la tabla, dos dirán "adiós" a la temporada.

En la Reválida, Argentinos del Sud ya estaba clasificado y goleó 4-1 a Chapadmalal. El triunfo más destacado fue de Cadetes de San Martín en casa de Alvarado, 1 a 0, con gol de Valentín Ávalos y para meterse entre los posibles cuatro clasificados.

Resultados

Zona Campeonato

River 0-1 Mar del Plata

San José 1-1 Nación

Deportivo Norte 1-0 Independiente

Quilmes 0-0 Boca

San Lorenzo 0-2 Kimberley Agustín Borda y Felipe Di Paola

Once Unidos 4-2 Banfield

Círculo 2-1 General Urquiza

Kimberley festejó ante San Lorenzo en el final. Fotos: Diego Berrutti.

Zona Reválida

Talleres 1-2 Racing

Alvarado 0-1 Cadetes Valentino Ávalos

Chapadmalal 1-4 Argentinos del Sud

San Isidro 4-1 El Cañón

Al Ver Verás 1-2 Peñarol

Libre: Juventud Unida de Batán.

Libertad obtiene los tres puntos (1-0) ante General Mitre, que fue desafiliado.

Posiciones

Zona Campeonato

Deportivo Norte…25 puntos

Kimberley…24

Círculo Deportivo…23

Atlético Mar del Plata…22

Independiente…18

General Urquiza…17

River…15

Boca…15

Quilmes…13

Banfield…12

San José…12

San Lorenzo…11

Once Unidos…11

Nación…10

*En negrita, ya clasificados:

Zona Reválida

Argentinos del Sud…28 puntos

Libertad…23

Peñarol…22

Cadetes 20

Alvarado…20

Racing…18

Juventud Unida…17

San Isidro…13

Talleres…12

El Cañón…10

Al Ver Verás…7

Chapadmalal…4

General Mitre…1*

Próxima fecha (13ª y última)

Zona Campeonato

Atlético Mar del Plata vs. Círculo Deportivo

General Urquiza vs. Once Unidos

Banfield vs. San Lorenzo

Kimberley vs. Quilmes

Boca Juniors vs. Deportivo Norte

Independiente vs. San José

Nación vs. River Plate

Zona Reválida

Peñarol vs. San Isidro

El Cañón vs. Chapadmalal

Argentinos del Sud vs. Alvarado

Cadetes vs. Talleres

Racing vs. Los Andes

Libre: Libertad

Al Ver Verás gana sus puntos ante el desafiliado Mitre