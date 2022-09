Alvarado cayó en Mendoza y la "salvación" tiene que esperar

Todo el esfuerzo que hizo en la primera parte se le escurrió en el complemento. Alvarado se resguardó bien en los 45' iniciales, no sufrió la mayor posesión de Independiente Rivadavia y hasta generó las mejores ocasiones. Pero no las pudo concretar y un remate desde afuera del área de Lucas Ambrogio, le dio el triunfo por 1 a 0 al equipo mendocino e impidió que el "torito" pueda asegurar la permanencia por mérito propio y estará prendido a lo que suceda el lunes con Santamarina y Sacachispas, que en caso de no ganar ninguno de los dos, le garantizarán al conjunto marplatense la continuidad en la Primera Nacional.

Síntesis

Independiente Rivadavia (1): Jorge De Olivera; Jorge Scolari, Jorge Zules Caicedo, Mauro Maidana y Emiliano Endrizzi; Fernando Luna, Gustavo Turraca y Diego Tonetto; Pablo Palacio, Franco Coronel y Lucas Ambrogio. DT: Gabriel Gómez.

Cambios: PT 13' Juan Freytes por Maidana; ST 30' Enzo Martínez y Francisco Galván por Luna y Coronel, y 40' Sebastián Navarro por Ambrogio.

Alvarado (0): Pedro Fernández; Brian Mieres, Juan Francisco Mattia, Alan Robledo y Nicolás Ihitz; Matías Rodriguez, Franco Malagueño, Ariel Cháves y Nazareno Solís; Victorio Ramis y Jorge Luis Ramos. DT: Rubén Darío Forestello.

Cambios: ST 20' Mauro Valiente y Leandro Vella por Ramis e Ihitz, 30' Agustín Araujo por Chávez y 45' Julián Vitale y Marcos Astina por Malagueño y Rodríguez.

Goles: ST 11′ Lucas Ambrogio.

Estadio: "Bautista Gargantini".

Árbitro: Rodrigo Rivero.