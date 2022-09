Rescataron a un kayakista al que se le dio vuelta la embarcación y cayó al agua

Personal de la Prefectura Naval Argentina rescató este sábado en Miramar a un kayakista que había caído al agua y no podía regresar a la costa por sus propios medios.

Según pudo saber 0223, los efectivos llegaron a la costa miramarense luego de recibir un llamado del Centro de Gestión Tráfico Marítimo Mar del Plata que informaba que un kayakista había dado vuelta campana a 200 metros de la orilla, cayendo al agua, y presentaba dificultades para volver a la playa.

De inmediato, los rescatistas de la Fuerza se dirigieron al lugar y lograron salvar al deportista náutico, que se encontraba en buen estado de salud.

En vistas del auge de los deportes náuticos, desde la Prefectura Naval Argentina emitieron a principios de año una serie de recomendaciones a tener en cuenta antes de calzarse el traje de neoprene, mas allá de la clásica consulta del pronóstico del tiempo.

"Navegar siempre respetando las medidas de prevención para cuidar su vida y la de los demás", es la primer recomendación de la fuerza encargada de velar por la seguridad de la navegación y personas a bordo.

Además, es importante verificar las condiciones de la embarcación y descartar asumir el mando del kayak si no se tiene una adecuada técnica o no se sabe nadar, en caso de no saber nadar o ser un principiante en este deportes es fundamental navegar acompañado.

Otra sugerencia es utilizar siempre el chaleco salvavidas de colores llamativos .y un silbato adosado, a fin de facilitar la búsqueda y rescate de ser necesario. y portar un celular en una bolsa estanca.

"No navegar sobre cubierta del bote, hacerlo siempre dentro de su habitáculo y remar a una distancia alejada de las embarcaciones a motor", advierten desde Prefectura.

Por último, desde la fuerza recomendaron verificar que el casco de la embarcación no presente vías de agua y, en caso de vuelta campana, nunca abandonar el kayak ya que este posee reserva de flotabilidad.