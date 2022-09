Vélez se despidió con la frente alta

Un digno Vélez Sarsfield, que le jugó de igual a igual al segundo finalista de esta Copa Libertadores, Flamengo, en el propio estadio Maracaná, luego de caer por 4 a 0 en el cotejo de ida en Liniers, se despidió del certamen con una derrota por 2 a 1 que le mejoró ostensiblemente la deteriorada imagen que había dejado en ese primer encuentro disputado en el estadio José Amalfitani la semana anterior.

Y ahora habrá una nueva final entre equipos brasileños, la tercera consecutiva, el próximo 29 de octubre en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, cuando se enfrenten los rojinegros Flamengo y Athlético Paranaense, que anoche dejó por el en la otra semifinal a su también compatriota, el bicampeón Palmeiras.

Vélez jugó en el Maracaná con un equipo alternativo de la manera que debió hacerlo como local con los titulares en la ida, porque seguramente así podría haber afrontado una serie más pareja y habría llegado con alguna chance cierta a esta revancha. Quizás el atenuante fue que esta noche conocía de su rival lo que desconocía siete días atrás, además de que los dirigidos por Dorival Junior también salieron a jugar con algunas ausencias importantes, como por ejemplo la de Gabriel Barbosa "Gabigol". Dentro de ese panorama entonces, los dirigidos por el uruguayo Alexander Medina no privilegiaron el juego defensivo del primer encuentro sino que trataron de darle equilibrio al desarrollo de su juego, buscando atacar, bien que por inexcusable necesidad, pero también por una convicción para animarse a disputarle la pelota, los espacios y el consecuente protagonismo a su encumbrado adversario.

Esto era, por otra parte, lo mínimo que se merecían los más de 4.000 hinchas velezanos que se llegaron hasta Río de Janeiro, muchos de ellos viajando dos días en ómnibus para ver a su equipo, según ellos mismos confesaron antes del encuentro, "por amor a los colores", única síntesis posible para justificar semejante periplo después del 0-4 de la ida. Y por eso el gol de Lucas Pratto a los 20 minutos de la etapa inicial al mejor estilo delo "Oso", de anticipo tras un centro bajo y preciso de Nicolás Garayalde luego de despojar del balón al uruguayo Giorgian De Arrascaeta fue como una caricia al alma y el corazón de los hinchas 'forttineros', que hasta se animaron a celebrar como si el sueño de una remontada que hubiese pasado a los anales de la historia de la Libertadores todavía fuera posible. Y por más de 20 minutos después de esa conquista esa titilante esperanza se mantuvo viva, hasta que el "verdugo de Liniers", Pedro, autor de tres de los cuatro tantos en el primer partido y máximo anotador de este certamen con 12 tantos, cabeceó una pelota "imposible" para doblegar al hoy titular Leonardo Burián, el uruguayo ex Colón, de Santa Fe, reemplazante de Lucas Hoyos.

Por eso Vélez, pese a salir a jugar casi sin chances al segundo tiempo, nunca desvaneció sus intenciones de ir en pos del arco defendido por Santos, como si sus jugadores tuvieran anteojeras para no fijarse en el resultado ni en el entorno de más de 60.000 flamenguistas que no paraban de gritar. Esa nobleza e hidalguía de los chicos (en su mayoría) de Vélez para no recurrir a las malas artes ni al resentimiento del "perdido por perdido", merecían también algún otro guiño de las circunstancias como para congraciarse con su gente, que ya no estaba sola en las amplias tribunas del Maracaná, sino que tenían el apoyo virtual del clásico rival de Flamengo, el Fluminense que dio origen a los colores de su tricolor camiseta alternativa, a través de varias banderas rojas, verdes y blancas. Pero al promediar esta etapa final volvió a inspirarse Pedro y le permitió al ingresado Marinho, ex Santos, lucirse con un zurdazo alto, ingresando al área grande, que se clavó contra el ángulo superior derecho del arco defendido por Burián.

No se arredró Vélez sin embargo y siguió yendo con máxima dignidad hasta el final, que lo sorprendió recibiendo la gratitud y el reconocimiento de su gente, que por algunos instantes terminó copando el ambiente del "estadio máis grande do mundo" con un reconocible canto de amor por su club, por su equipo y por los colores azul y blanco. "Yo soy de Vélez, es un sentimiento, no puedo parar...", fue lo que terminó cerrando la noche en el Maracaná conjuntamente con el gol anulado a Pablo (marcó de cabeza) por posición adelantada a instancias del VAR. Y así se cerró también la participación de Vélez en esta Copa Libertadores. El equipo argentino que más lejos llegó en esta edición 2022.

Síntesis

Flamengo (2): Santos; Rodinei, Fabricio Bruno, Pablo y Filipe Luis; Gomes, Arturo Vidal, Everton Ribeiro y Giorgian de Arrascaeta; Everton y Pedro. DT: Dorival Silvestre Júnior.

Cambios: ST 17’ Marinho, Erick Pulgar y Ayrton Lucas por Vidal, Filipe Luis y Everton, 38’ Diego y Guillermo Varela por De Arrascaeta y Everton Ribeiro.

Vélez Sarsfield (1): Leonardo Burián; Leonardo Jara, Matías de los Santos, Miguel Brizuela y Francisco Ortega; Nicolás Garayalde, Santiago Cáseres, José Florentín y Luca Orellano; Lucas Jansony Lucas Pratto. DT: Alexander Medina.

Cambios: ST 14’ Walter Bou, Julián Fernández y Abiel Osorio por Pratto, Florentín y Orellano, 25’ Mateo Seoane por Cáseres y 38’ Santiago Castro por Janson.

Goles: PT 20’ Pratto (V) y 42’ Pedro (F); ST 23’ Marinho (F).

Árbitro: Piero Maza (Chile).

Estadio: Maracaná (Río de Janeiro).