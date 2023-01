No se registraron heridos por pirotecnia en los festejos del Año Nuevo

Mar del Plata no tuvo heridos por el uso de pirotecnia en las celebraciones por el Año Nuevo, según informaron fuentes oficiales a 0223.

En las primeras horas del 2023 y en las horas previas, tanto en las guardias del Hospital Materno Infantil como en el Hospital Interzonal no se registraron personas con quemaduras producto del mal uso de elementos de artificio, que desde fines del 2019 están prohibidos en Mar del Plata.

La prohibición del uso de pirotecnia fue impulsada por el actual Ejecutivo en diciembre del 2019, en busca de proteger la salud de las personas mayores, con alguna discapacidad, bebés y mascotas.

Hace unos días a través de un meme, el Municipio recordó que no estaba permitido el uso de elementos pirotécnicos sonoros. En una imagen publicada por las redes oficiales de la comuna, se veía al cantante Julio Iglesias y la frase: “Primero, no tires pirotecnia. Segundo, Francia…”. Además, también hicieron uso del ocurrente recurso en la previa al Año Nuevo, con la imagen de Lionel Scaloni y su asistente, el ex futbolista Pablo Aimar.

Por otra parte, las guardias del Hospital Interzonal tuvieron heridos con armas de fuego y una persona politraumatizada por un accidente de tránsito.