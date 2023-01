Entraron a robar en la biblioteca popular de Las Dalias: piden recuperar la base de datos

Los responsables de la sociedad de fomento del barrio Las Dalias no salen de su asombro tras el robo registrado este lunes por la noche en su sede de calle Los Talas al 3700. Es que, los delincuentes luego de romper las cerraduras del establecimiento, ingresaron y robaron la bomba de agua y una computadora en la que almacenaban la base de datos de los títulos y el listado de vecinos que hacían uso de la biblioteca.

Según explicaron desde la Sociedad de Fomento, la Biblioteca es un emprendimiento Comunitario recuperado por los vecinos en enero de 2021 y facilita a los usuarios el acceso a la lectura y al libro como objeto cultural.

“Entre las cosas que sustrajeron del espacio, uno de los elementos que más afecta el funcionamiento del servicio es la computadora en la que se encontraba la base de datos de libros y usuarios de la biblioteca, junto con el sistema de gestión de préstamos”, indicaron.

En este sentido, los responsables del lugar indicaron que confeccionar la base de datos llevó dos años de trabajo. “Fueron catalogados e inventariados 2.500 títulos bajo un sistema de gestión gratuita que se encontraba archivado en la computadora all in one que la biblioteca Elena Ekimoff había recibido como donación”, detallaron.

“Cabe destacar que la última copia de seguridad que se había realizado sobre la base de datos falló por razones técnicas, de manera que al menos el trabajo de los últimos meses se perdió si es que no se hace posible recuperar el archivo en formato ZIP que se encuentra alojado en el equipo robado. Además, dado que todavía no hay acceso a internet en el espacio de la biblioteca, no se había podido cargar en la nube el mencionado archivo”, explicaron..

Por tal motivo, los gestores de la biblioteca, hicieron público el pedido a través de las redes sociales para que quienes tengan acceso a la computadora sustraída, envíen aunque sea de manera anónima el archivo por mail a la dirección de correo electrónico de la biblioteca: biblioteca.elenaekimoff@gmail.com.

La Biblioteca Comunitaria Elena Ekimoff había funcionado durante la década del ‘90 en la misma sede del barrio y en 2021, los decidieron volver a ponerla en actividad, construyeron estanterías, realizaron tareas de pintura y reacondicionamiento del lugar, desarrollaron una campaña para recibir donaciones de libros y reactivaron el servicio que desde entonces brinda acceso al libro y la lectura de manera gratuita a todas las personas que deseen ser parte de la comunidad lectora.

Asimismo, en este espacio se realizan actividades para promover el acceso a la lectura recreativa y placentera, tanto de manera presencial -en las escuelas del barrio y en la propia sede-; como en formato virtual a través de la cuenta de Instagram de la biblioteca, @biblioteca.elenaekimoff.

Para volver a comprar el equipamiento sustraído y poner en funcionamiento nuevamente el servicio, los coordinadores dispusieron de una cuenta para recibir donaciones de quienes quieran colaborar con la adquisición, tanto de una bomba de agua, como de una nueva computadora, así como para disponer de rejas en la puerta de la biblioteca y reforzar la seguridad del espacio.

Los datos de la cuenta son: Emanuel Leandro Amarillo Bonillo CVU: 0000003100069229391917 Alias: soc.fomento.dalias CUIT/CUIL: 20356198191