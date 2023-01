Once Unidos fue superado por River

River no le dio chances a Once Unidos y lo derrotó con autoridad. (Foto: Prensa Aclav)

River Plate, este jueves, se posicionó como uno de los equipos de mejor rendimiento en el Tour 4 de la LVA RUS. Es que, por ahora, el paso del Millonario por Paraná se mantiene impoluto, con seis puntos sobre seis posibles y sin perder sets tras un 3-0 de parciales 25-19, 25-19 y 25-20 frente a Once Unidos.

El club de Núñez ya había dado muestras de contundencia en su debut ante UVT y, luego de una jornada de descanso, no aflojó el ritmo frente a Once Unidos, al que superó en la mayoría de los fundamentos de juego: obtuvo el doble de puntos de bloqueo (8 a 4), atacó mejor (52% contra 41%) y también recibió por encima. Individualmente, tuvo además al goleador del encuentro por los 15 tantos de Jonás Ponzio, quien fue escoltado por Bautista Gazaba, de Once Unidos, autor de 12.

Con este resultado, River se alejó precisamente del equipo al que venció y, luego de su segunda victoria al hilo, se ubica en el séptimo lugar de la tabla con 15 puntos. Detrás, en el octavo peldaño, surge Once Unidos con una docena de unidades.

Síntesis

Once Unidos (0): Juan Ignacio Macció (1), Bautista Gazaba (12); Nahuel García (7), Iván Quiroga (4); Joaquín Aquindo (1), Santiago Aulisi (7). Líbero: Tomás Ruiz. Entrenador: Gonzalo Borstelmann. Ingresaron: Franco Ybars (6), Tomás Russo, Gonzalo Aulisi, Santiago Aranguren (1).

River Plate (3): Tomás Steeman, Jonás Ponzio (15); Imanol Salazar (9), Joaquín Alzueta (9); Nahuel Rojas (10), Giuliano Turcitu (8). Líbero: Manuel Tamburi. Entrenador: Pablo Rico. Ingresaron: Federico Trucco, Pablo Denis, Juan Manuel Giulietti.

Parciales: 19-25, 19-25, 20-25

Árbitros: Cristian Chunco - Marcelo Pierobón

Estadio: "Luis Butta", Atlético Echagüe Club, Paraná