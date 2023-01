Denunciaron al exfutbolista Pablo Ledesma por presuntas agresiones a un vendedor ambulante

Pablo Ledesma, exfutbolista de Boca, fue denunciado penalmente por presuntas agresiones hacia un vendedor ambulante en Mina Clavero, Córdoba.

Según la versión de José Gustavo Gauna, señalado como la víctima, el entrenador de la octava división del Xeneize lo chicaneó por un tatuaje de River que tenía en el brazo, él le retrucó y todo terminó en una batalla "tres contra uno" hasta que intervino la policía.

"El 31 de diciembre íbamos caminando con mi esposa, mi hermano y mis dos hijas y nos cruzamos con Pablo (Ledesma). Él me ve el tatuaje de River, me canta una canción, yo le respondo que 'de esta Copa (Libertadores 2018) no se olvida más', pensando que era parte del folklore del futbol. Se me vinieron todos encima y me empezaron a golpear", explicó José en diálogo con "El lagarto show", por El Doce TV.

Y agregó: "No sé si estaba con un familiar o un seguridad. Me tiraron al piso, me golpee la cabeza contra el asfalto y Pablo (Ledesma) me pegó piñas en la cabeza. Tampoco supe si tenían un arma blanca o de fuego. Nunca pensé que una persona pública como él pudiera llegar a este punto".

La defensa de la víctima sostiene que Ledesma fue uno de los que participó de la golpiza y que luego intentó calmar la situación cuando notó que algunas personas empezaron a grabar la situación.