"¡Matalo, matalo": motochoros le robaron la guitarra y pide ayuda para recuperarla

Un joven músico de Mar del Plata perdió su guitarra en manos de motochorros en el barrio Los Pinares y ahora pide ayuda a la comunidad para tratar de recuperar el instrumento de “fuerte valor sentimental”.

Facundo Burghi, ilustrador y guitarrista de la banda Fantasía Utópica, sufrió el robo en la madrugada del domingo, cuando circulaba con su bici playera por la zona de Rejón y Esquiu y fue sorprendido por dos hombres a bordo de una moto.

Al sentir una presencia sospechosa, el músico de 26 años quiso escapar pero pronto fue alcanzado por los delincuentes. “Al principio no entendí lo que dijeron pero me empezaron a apretar para que les diera todo. Yo aceleré con la bici, y me subí a la vereda. Apenas me subo se salió la cadena, porque es vieja la bici y subí re brusco. Y cuando hago eso el que manejaba le dice al otro "Matalo, matalo", recordó, en diálogo con 0223.

Así es la guitarra clásica que le robaron a Facundo Burghi.

“En ese momento tiré la bici, con la mochila y la guitarra clásica que llevaba en la espalda. Se me acercó el acompañante y me dijo que le diera el celular; le dije que estaba en la mochila. Agarraron todo y se fueron”, agregó Burghi, y concluyó: “En la mochila también tenía mi billetera con mis documentos, licencia de conducir, cédula azul, tarjetas, plata, las llaves de mi auto y de mi casa”.

El joven artista ya radicó la denuncia por el robo ante la comisaría séptima. Mientras espera que surjan avances en la investigación, trata de movilizarse a través de las redes (su instagram es @facundo_burghi) para recuperar el instrumento que le quitaron. La guitarra es fácilmente identificable por una serie de stickers que tiene pegados a lo largo de la caja.

“No es por lo que vale. El mayor peso es sentimental, ya que la guitarra la tengo desde los 15 años. Es más, es la que me había comprado cuando me robaron mi primera guitarra”, explicó la víctima, y remarcó: “Agradezco cualquier ayuda o información que se me pueda dar para saber dónde está”.