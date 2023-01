Desafío del apagón: aseguran que la nena de Santa Fe transmitió en vivo su muerte

La muerte de Milagros, la nena de 12 años que perdió la vida luego de realizar el reto viral del apagón de TikTok, quedó supuestamente registrada en una videollamada, de acuerdo a los testimonios de su familia.

Laura Luque, tía de la víctima, lo afirmó a través de una entrevista para Radio 2 de Rosario: “Milagros era una nena muy inteligente. Era muy educada, muy consciente de todo lo que pasaba en las redes sociales. Por lo que sabemos, le mandaron un enlace los compañeros de la escuela. Ella lo abrió y entró en una videollamada grupal”.

De acuerdo a Luque, la adolescente “se mostró arrancando (el reto viral) desde un principio hasta que perdió la vida” durante la videollamada. “Es muy difícil para nosotros, para su familia. Milagros fue incentivada”, aseguró.

“Era muy inteligente y muy feliz. Estamos en una sociedad que yo no puedo entender, no entiendo cómo hay chicos que te dicen que si no hacés un desafío, sos una cagona. Yo no voy a parar hasta saber qué pasó con Milagros. Ella no hubiese sido capaz de quitarse la vida”, continuó luego.

Milagros fue encontrada sin vida en su casa de Capitán Bermúdez el pasado viernes al mediodía. Según el preinforme de la autopsia realizada en el Instituto Médico Legal de Rosario, la causa de muerte fue asfixia mecánica por ahorcamiento. Hasta el momento no se encontraron signos de abusos ni de participación de terceros.

El celular de la niña de 12 años fue secuestrado por la Agencia de Investigación Criminal por estar en la escena del hecho. La pericia al teléfono podría revelar nueva información sobre la historia alrededor de la muerte de Milagros.

¿Qué es el "desafío del apagón" en TikTok?

El "desafío del apagón" o "blackout challenge" es un reto viral que surgió en TikTok que consiste en contener la respiración hasta perder el conocimiento, todo esto para transmitirlo en vivo y luego contar las sensaciones a través de la red social.

Además de Milagros, en las últimas horas se conoció a otra presunta víctima de este desafío viral. Un chico de 13 años fue encontrado muerto por ahogamiento en una casa y las primeras investigaciones apuntarían a este reto de TikTok. Además, otro adolescente de la misma edad que se encontraba en el mismo lugar, está internado circunstancias similares.