Chocó y huyó: buscan testigos de un accidente en el que un joven ciclista resultó lesionado

Un joven de 18 años resultó con serias lesiones después de ser embestido en el barrio Don Bosco de Mar del Plata por un auto que lo chocó y huyó el lunes pasado cuando se dirigía a su trabajo en bicicleta.

Según la denuncia a la que tuvo acceso 0223, el hecho se registró alrededor de las 12.30 cuando un auto intentó sobrepasar a un colectivo que circulaba por inmediaciones de Gascón y Uruguay y embistió a Gerónimo Orias, un joven de 18 años que circulaba con su bicicleta.

Como consecuencia del impacto, el joven ciclista cayó a la cinta asfáltica y sufrió varios golpes en su brazo derecho y en el rostro, ocasionándole la caída de dos piezas dentarias. Su bicicleta, en tanto, sufrió importantes daños.

Así quedó la bicicleta del joven embestido por el conductor de un auto.

Mientras se reponía del accidente y sin haber divisado la patente, el color ni el modelo del vehículo involucrado, Gerónimo pudo ver junto a otro testigo el momento en el que el conductor, en lugar de aminorar la marcha, emprendió fuga por la calle Gascón hasta que lo perdió de vista.

Tras el accidente, el joven se trasladó a la Clínica de Fracturas y Ortopedia, donde le diagnosticaron una fisura uno de sus hombros y una fractura en una de sus piernas. "Gracias a Dios ya le dieron el alta. Por suerte el estaba cubierto por la art. Ahora nos gustaría poder encontrar a esa persona", comentaron desde su entorno.

Ante la falta de datos ni pruebas para esclarecer el siniestro, la familia de la víctima inició un llamado solidario para encontrar testigos del accidente. En el lugar no hay cámaras de seguridad que hayan podido captar la mecánica del siniestro.

"Apelamos a la solidaridad de la gente de esa zona, si vieron algo o si en algún negocio o casa particular tienen cámaras, para poder dar con esa persona. Necesitamos que esto no vuelva a pasar, mañana podría ser cualquiera de nosotros; porque personas así no les importa la vida de nadie", manifestaron.

Aquellas personas que hayan presenciado el accidente o puedan aportar datos del vehículo involucrado pueden comunicarse al 2336364389.