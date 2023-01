Video: parió en la calle porque la rebotaron en el hospital y la beba se fracturó al caer al piso

Una mujer a punto de parir fue al Hospital para tener allí a su beba, pero se encontró con una respuesta inaceptable de la persona a cargo de las admisiones en ese nosocomio. Como no tenían médicos para realizar el parto, no dejó que recibiera siquiera una atención en la guardia. La mujer salió y en la calle rompió bolsa y casi sin darse cuenta, al borde del desmayo, tuvo a su beba, que se golpeó con el asfalto al caer y sufrió la fractura de la clavícula. Las dos están fuera de peligro pero la situación, que fue filmada por los familiares, armó un enorme revuelo en toda la provincia de Salta.

Todo ocurrió este jueves por la noche en las puertas del hospital Papa Francisco, donde la mujer tuvo a su beba en plena calle cuando estaba por subirse al auto de una vecina que se ofreció a llevarla porque no había ambulancia disponible y la mujer estaba al borde del parto y del desmayo.

De acuerdo a lo informado por la gerencia del Hospital, la encargada de admisión que rechazó a la mujer embarazada será sancionada. Es que, a pesar de que no cuentan con profesionales en el área de obstetricia, sí tienen médicos de guardia, pese a lo que la empleada no dejó que ingresara al nosocomio y la obligó a parir en la calle.

Quienes lograron auxiliar a la mujer que estaba por dar a luz fueron los vecinos de la zona, que acudieron en su ayuda a partir de los gritos de auxilio. Luego del parto y en medio de la conmoción generada en la puerta del hospital, los profesionales del lugar le dieron atención a la madre y a la beba, que fueron trasladadas rápidamente al hospital Materno Infantil, debido a que el nosocomio en el que se encontraba no tenía las condiciones necesarias para su correcto tratamiento. Según el parte médico, las dos pacientes evolucionan favorablemente y se espera que sean dadas de alta este sábado.

Sergio Flores, el padre de la recién nacida, contó a A24 lo que ocurrió con su esposa: "Estábamos en la casa y ella me dijo que le dolía mucho la panza. Saqué la moto y fuimos para allá, pero el Materno Infantil es lejos y no llegaba, por eso me pidió que la llevara al Papa Francisco. Cuando dejé la moto ella ya había bajado antes y vi que volvía. Me dijo que no la podían atender porque no tenían personal".

"A ellos no les importa nada. Cuando la quise llevar al Materno me dijo que no podía, que le dolía mucho, que le pidiera una ambulancia. Entré y le dije a la señora que llamara a una ambulancia y ella me dijo que no podía, que yo tenía que llamar al 911. Yo salí enojado, no fueron capaces ni de llevarnos en la ambulancia que tienen acá", relató el papá.

"En el 911 me dijeron que no podían mandarme la ambulancia, íbamos a tomar un remís, caminó ese trecho, unos ocho metros, y una mujer se acercó y me dijo que nos podía acercar al Materno Infantil. En ese trecho para llegar al auto de la señora, rompió bolsa, sentí que algo había caído en mis pies y ahí estaba el bebé", comentó. "Me asombré y mi señora se estaba desmayando, si no la sostenía ella se iba a caer arriba de la bebé", contó.

"Las dos está bien, hace un rato la acabo de ver a mi hija y una enfermera me dijo que tiene fracturada la clavícula", señaló Sergio, quien agregó que "eso es lo único, la cabecita por el golpe la están controlando. Mi esposa gracias a Dios está bien, pero no tan bien por lo que pasamos anoche. Yo la denuncia ya la hice".