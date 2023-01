Video: cruzaron el parque San Martín en auto para "recortar camino"

Un auto circulando por el medio del parque San Martín de Mar del Plata. El video dura apenas 15 segundos, pero da cuenta de la imprudente maniobra que realizó un grupo de jóvenes a la salida de un boliche.

El video fue publicado dos días atrás en la red social Tiktok. En las imágenes se alcanza a visualizar un auto que está en el medio del espacio verde de Playa Grande, el conductor avanza sobre una de las bajadas pero aminora la marcha a los pocos metros ante el aviso de algunos de sus amigos.

"Recortando camino para llegar a Playa Grande", escribió el usuario que compartió el video. Aunque en la zona hay cámaras de seguridad, por el momento se desconoce el camino que tomaron para entrar y salir del parque.

A juzgar por las imágenes, el conductor estaba acompañado por varios amigos -todos presuntamente alcoholizados- que le advirtieron la imprudencia de la maniobra. "Nico, no. Nicoo", le reprochó uno de los pasajeros que viajaba en el asiento trasero. "No se puede amigo. Estás flasheando. No se puede agarrar por ahí, boludo", razonó, entre risas, el acompañante.

La secuencia ocurrió en las primeras horas de la mañana. Si bien la zona es custodiada por varios agentes de seguridad que están abocados a la desconcentración de los boliches de Playa Grande, tampoco se conoció si fueron infraccionados.