Se llevó puesta una parada de colectivo y escapó: el auto está abandonado a tres cuadras del Torreón

Turistas y marplatenses que disfrutaban del sol en la tarde de este miércoles se vieron sorprendidos por la presencia de un auto que permanece abandonado en un sector muy concurrido de la costa, después de protagonizar un choque.

El vehículo se encuentra desde las 14 en Mendoza y la Costa, a tres cuadras del complejo del Torreón del Monje. A juzgar por la postal, el conductor abandonó después de impactar contra una parada de colectivo.

Uno de los vidrios de la garita sufrió destrozos totales, mientras que el auto quedó detenido sobre la vereda y evidencia algunos daños en el parachoques frontal, según se observa en las imágenes que llegaron a la redacción de 0223 a través del WhatsApp 2235 50-5443.

Así está el auto abandonado en la costa.

Aún no hay una explicación oficial sobre el choque. Y lo curioso es que vecinos dieron aviso a la policía pero todavía no se presentó ninguna autoridad para requisar y retirar el vehículo de un sector altamente concurrido de la costa. "Está hace más de dos horas el auto tirado ahí y nadie hace nada. No se entiende", reconocieron algunos lectores indignados.

Con los datos de la patente, se espera que pronto se pueda localizar al dueño para esclarecer las circunstancias del siniestro. También resta saber si algunas cámaras de seguridad públicas alcanzaron a rastrear la ruta del rodado para reconstruir la secuencia del impacto.