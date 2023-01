Video: el terrible golpe de Alfa al ser empujado a la pileta por Romina

La casa de Gran Hermano siempre brinda imágenes que se reproducen en las redes sociales. Este martes por la tarde no fue una charla, ni declaraciones polémicas de algún participante, sino una broma que terminó mal y con uno de los "hermanitos" dolorido. Todo se dio cuando Walter “Alfa” Santiago sufrió una broma pesada por parte de Romina Uhrig. Con un poco de suerte de por medio, todo terminó en una anécdota, pero pudo ser algo más grave ya que el veterano participante golpeó contra el piso y se salvó de sufrir un golpe que le pudiese costar la continuidad en el reality.

Con el verano entregando altas temperaturas en Capital Federal, los hermanitos suelen pasar las tardes cerca de la pileta. Allí se dan todo tipo de situaciones, y esta tarde hasta un accidentado momento. Fue Alfa quien padeció un golpe muy duro a causa de una broma por parte de Romina, la cual casi terminó en una llamada de urgencia a los médicos.

En las imágenes de Pluto TV se pudo ver a Alfa llevando en andas a Camila hacia la pileta. Era Walter el victimario, el que le iba a jugar la broma a una de las nuevas de la casa, arrojándola al agua. Pero no contaba con la "traición" de Romina, que salió en ayuda de su compañera. Romina, quien iba detrás de los dos, esperó a que el oriundo de Tigre arrojara a su compañera al agua. Luego de eso, corrió y lo empujó a Alfa, pero la fuerza no fue suficiente para que terminara dentro de la pileta con la rubia y cuando perdió el equilibrio, se cayó contra el borde de cemento y luego sí terminó en el agua, dolorido y tomándose la cintura.

“¿Estás bien?”, le preguntó sustada Romina. Alfa se levantó y comenzó a renguear. Aunque se mostró recuperado, seguía con dolor y caminando con algo de dificultad. “Llamo a un médico”, insistió ella, a lo que el oriundo de Tigre respondió: “No, no me llames a nadie”. Luego de un momento de descanso, Walter salió del agua y se dirigió hacia los sillones del jardín.

En las redes sociales muchos manifestaron su preocupación por la salud del jugador y criticaron el accionar de la exdiputada, pero otros se lo tomaron con humor y hasta aparecieron algunos memes. El propio Alfa se tomó el accidente en broma y dijo que él mismo se había caído jugando con Camila. "Vos no me empujaste, estábamos jugando, yo puedo ser jodido pero no voy a inventar", les dijo al resto en el living. "Que no lo usen en contra de ella, ya le hablé a Gran Hermano y le dije cómo fue", agregó.