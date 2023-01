La AFA reestructura el fútbol de ascenso y une la Primera C y D

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la reestructuración de las categorías del ascenso con la novedad de la unificación de la C y la D a partir de 2024, según lo publicado en su Boletín 6221. "A partir de la temporada 2024 las categorías Primera C y D, se integrarán en una sola categoría, la que adquirirá el status de Profesional. Oportunamente se establecerán las pautas de su integración, como así también la forma de disputa con sus variantes", informó la entidad presidida por Claudio Tapia.

En la última temporada de la Primera D, el torneo amateur del fútbol argentino, participaron once equipos y el campeón fue Yupanqui, que ascendió luego de 46 años. La última desafiliación fue en el año 2015 (Centro Español) y se sumaron dos clubes participantes Real Pilar (2017/18) como nuevo afiliado a la AFA y Mercedes (2022) en condición de invitado.

La actual temporada de la Primera C ya sorteó su calendario pero todavía no se confirmó el formato de la competencia, si será un torneo largo o dividido en Apertura y Clausura, como tampoco cuántos ascensos entregará. Los descensos quedaron sin efecto con la unificación decidida anoche.

La reestructuración del fútbol de ascenso alcanza también a la Primera Nacional (ahí están Alvarado y Aldosivi) con la confirmación de los tres descensos, tal como se había adelantado en el sorteo de la nueva temporada. Hasta el 2025 bajarán de categoría tres equipos cualquiera sea su afiliación.También en la presente temporada habrá un tercer ascenso que "surgirá de un encuentro a ser disputado por el Ganador del Torneo "Reducido" de la Categoría Primera B Metropolitana 2023 y el representante del Torneo Federal A 2023 (lo jugará Círculo Deportivo y, por qué no, Kimberley).

En tanto, la Primera B Metropolitana tendrá a partir del año que viene 22 equipos, tres más que la presente edición. A tal efecto, se tendrán en cuenta los descensos (de clubes directamente afiliados) desde la Primera Nacional, como así también los ascensos desde la Primera B Metropolitana a la Primera Nacional; lo cual permitirá considerar la cantidad de equipos de la Categoría Primera "C" requeridos para obtener la cantidad de veintidós (22) equipos mencionada con antelación". Esto quiere decir que si un equipo de la Primera B consigue el ascenso a la Primera Nacional y no hay ningún descenso de los directamente afiliados, se necesitarán de siete ascensos desde la Primera C para llegar a los 22 pretendidos.