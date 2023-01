Peñarol espera contar con Jefferson para la reanudación

Peñarol se sigue preparando para la reanudación de la Liga Nacional que tendrá lugar este lunes 9 de enero a las 21, cuando reciba a Quimsa de Santiago del Estero. Se espera para este fin de semana el arribo del pivote estadounidense Johndre Jefferson, quien reemplazará a Amadou Sidibe.

El interno de 34 años y 2.07 proviene de Soles de Mexicali y cuenta con un paso reciente en Nacional de Montevideo. Y se destaca su importante recorrido por importantes ligas de europa: Italia (Varese, 2014/2015, y Trentino, 2016/2017), Turquía (Torku Konyaspor, 2015/2016), Croacia (Cibona, 2018/2019), Francia (Roanne, 2019/2020) y Marruecos (AS Salé, 2020/2021).

Para el juego ante Quimsa ya se encuentran a la venta las entradas: sábado 7, de 9 a 12 y lunes 9, de 9 a 12 y de 15 a 18 en la secretaría de planta baja de la sede social. Y a partir de las 19 en la boletería del Polideportivo Islas Malvinas.

El precio para socios (exclusivamente en la boletería del club) son Generales $1000. Corralito $1500. Rebatibles $2000. Y para No socios, Generales $1600. Corralito $2100. Rebatibles $2600. Y cabe destacar que los menores de 12 años ingresan al sector general sin cargo.

El calendario peñarolense para enero es el siguiente: lunes 9, local vs Quimsa a las 21. Jueves 12, local vs Argentino a las 21. Martes 17, visitante vs San Lorenzo a las 21.30 Jueves 19, visitante vs Ferro a las 19.30. Sábado 21, visitante vs Platense a las 22 y martes 31, visitante vs Quimsa a las 22.