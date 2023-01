Un gol sobre el final de Racing le dejó un sabor agridulce a Kimberley

En las series eliminatorias, lo importante es ganar. Y Kimberley lo hizo. Se quedó con la victoria, le pasó la responsabilidad a Racing para la revancha en Olavarría y se va con ventaja. Pero...ganaba por dos cuando se cumplió el tiempo regular, tuvo ocasiones para estirar la cuenta y un cabezazo en el descuento de la visita selló el 3 a 2 definitivo para el "dragón", con un clima caliente, con cruce entre los jugadores y allegados. El domingo 15, la vuelta en el "José Buglione Martinese".

El partido fue entretenido desde el principio y el local trató de tomar la iniciativa pese a tener el viento en contra. El encuentro era trabado, sin situaciones, y una pelota parada lo abrió. Páez ganó una falta sobre la izquierda, Mosescu falló en la salida y Felipe Zabala la empujó por el segundo palo para marcar el 1 a 0 y darle tranquilidad a Kimberley. Con la ventaja, el "dragón" creció, manejó mejor la pelota, administrando la ventaja y tratando de jugar lejos de su arquero con el condicionante del viento. Las situaciones no abundaban, lo más claro fue otra aparición de Zabala en un córner y el frentazo que rozó el travesaño.

Kimberley pudo haberse con una ventaja mayor, pero la serie quedó abierta para la revancha. (Foto: Prensa Kimberley)

Del otro lado, Racing tenía buenas intenciones pero no tenía profundidad, se fue yendo del partido por su enojo con el árbitro Leonel Suárez, y apenas inquietó dos veces en 45',con viento a favor: Mujica capturó un rebote luego de un córner, enganchó para la derecha y su disparo se fue cerca. La otra, la más clara, fue por un error de Iriarte, le ganó Ordozgoiti mano a mano, la pinchó ante el achique de Ferrer y la pelota se fue besando el caño izquierdo, cuando el banco saltaba para gritarlo.

El complemento empezó con todo. Antes del minuto, Barreiro asistió a Martínez, un rebote en un defensor lo benefició y el "Papero", con toda su jerarquía, se tiró para puntear ante la salida de Mosescu y anotó el 2 a 0. Parecía un "mazazo" para la visita, porque fue un golpe de nock out apenas regresados del vestuario. Sin embargo, el equipo de Tucker sacó una jugada de la galera. La arrancó Ordozgoiti por izquierda, fueron tocando hacia el medio, todos a un toque, hasta que llegó la asistencia para Tarasco que abrió el pie con categoría y la puso contra el palo izquierdo, lejos de la estirada de Ferrer.

Intacto. Diego Martínez siempre está, el "Papero" tuvo una y la mandó a guardar. (Foto: Prensa Kimberley)

Parecía que empezaba otro partido, pero Kimberley redobló la apuesta y volvió a pegar. Sacó del medio, desbordó Ullúa, el centro llegó al segundo palo para el juvenil Leiva que quiso definir de primera pero la mordió, y tuvo una resolución magnífica, metiendo un taco para el "cuadrito" que agarró caminando a Mosescu y fue a parar al fondo del arco: 3-1. Racing sintió el impacto y el "dragón" casi lo liquida. Manzo sorprendió con un tiro libre que se le empezó a alejar al arquero y se fue contra el caño derecho, Ullúa metió un zurdazo que le salió a medio del arco y el volante central remató alto otro disparo directo desde el borde del área.

El juego se volvió a trabar, Racing estaba ido, protestaba, no daba garantías atrás y estaba todo dado para que el local lo liquide. Martínez reventó el palo, Cardellino le erró al arco en el rebote y el partido parecía terminado. Más protestas y gritos que juego, Noto lo intentó cerrar con Luengo y Loscalzo para no pasar ningún sobresalto, pero eso llegó en el descuento. Ordozgoiti desniveló por izquierda, levantó el centro al segundo palo y el ingresado Yoel González, demasiado libre, para meter un frentazo letal que pegó en el ángulo derecho de Ferrer que no pudo hacer nada y terminó en el fondo de la red para asestar un mazazo a Kimberley. Que igual, hizo su parte, ganó y va con ventaja a Olavarría.

Síntesis

Kimberley (3): Emiliano Ferrer; Fermín Iriarte, Felipe Zabala, Facundo Vega y Leandro Páez; Lucas Leiva, Nahuel Manzo, Matías Barreiro y Ever Ullúa; Matías Cardellino, Diego Martínez. DT: Gustavo Noto.

Cambios: ST 0' Agustín Vázquez por Vega, 13' Juan Ignacio Alves por Leiva, 28' Damián Luengo por Cardellino y 39' Tomás Loscalzo por Barreiro.

Racing (Olavarría) (2): Ignacio Mosescu; Joaquín Ayesa, Nicolás Grigera, Gonzalo Izaguirre y Ayrton Palmieri; Diego Frías, Alejandro Cataldi y Santiago Izaguirre; Pablo Mujica, Rubén Tarasco y Matías Ordozgoiti. DT: Roberto Tucker

Cambios: ST 19' Manuel Scacheri por Frías y 17' Yoel González por Cataldi.

Goles: PT 9' Zabala (K); ST 1' Martínez (K), 6' Tarasco (R), 7' Leiva (K) y 46' González (R).

Árbitro: Leonel Suárez, de Carmen de Areco.

Estadio: "José Alberto Valle".