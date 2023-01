El cielo de los monos y una experiencia puesta en narrativa

El intercambio que se dio durante la presentación del libro fue en torno a la propia novela y su proceso de escritura, rescatando la forma en que el autor marplatense logró trasladar un gran bagaje teórico a la ficción. “La apuesta fue narrar una experiencia de un cuerpo en su degeneración. Hay un bagaje teórico muy fuerte sobre el cuerpo, pero que asume en esta novela, el desafío de encararse desde lo narrativo. Ese es el desafío fuerte, porque el cuerpo se va degenerando y también el sujeto. Eso está muy bien logrado y esa es la gran virtud de la novela” se dijo.

Si nos atenemos únicamente a la historia en sí, podemos decir que El cielo de los monos es la historia de un encuentro y de una transformación que lleva adelante Augusto Alfonsi. En un relato fragmentado, la voz del protagonista va mostrando emociones y desdichas que lo atravesaron en el momento más determinante de su vida.

Branco Troiano presentó su primera novela El cielo de los monos.

Está claro que la literatura permite decir cosas que en otras plataformas es imposible o cuesta una mayor cantidad de recursos. Es el caso del “encierro” en esta novela. Un encierro que fue contexto de su escritura y que es protagonista también de la historia, un encierro que estructura y moviliza hasta lograr romperse así mismo. “La novela está hecha para salir de ese encierro. El encierro no está abordado de un modo obvio, ahí están sus propias marcas y sabemos que pensar la experiencia es más fácil que ponerlo en narrativa” especificaron durante la presentación.

Troiano pone en juego una tríada de voces que logran que uno no deseche rápido la historia. No está cargada de lugares comunes, no hay obviedades. Tiene un ritmo que permite desarrollar la historia sin pesadez. Apuesta a la ficción todo el tiempo, sin la necesidad de decir solo por decir, sino en función “de”.

Los editores de Cordero Editor fueron claros al argumentar la decisión de publicar la novela: “La editorial apuesta a un lugar interesante, a eso que se está escribiendo ahora” y agregaron, “Rápidamente tomamos la decisión, al leer los primeros párrafos ya vimos todo el contenido del proyecto literario de Branco. En la novela, en ningún momento se subestima al lector. No se le dice dónde está el bien o el mal, sino que apuesta a la experiencia de lectura, a una narrativa, a un misterio que se desenvuelve en esa enfermedad, en los monos, en el clima que va llevando la propia novela”.

El cielo de los monos, cuenta en un lenguaje económico y preciso todo lo planeado por el autor. Cada uno de los fragmentos que la componen genera un efecto particular, y da la sensación, pensado por el autor. El cielo de los monos nos dice algo sobre el desgarrador hoy en el que vivimos y sobre aquellas miradas que no se devuelven.