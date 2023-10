Qué dijo Sofía Clerici tras la escandalosa renuncia de Martín Insaurralde

Luego del escándalo por las vacaciones de Martín Insaurralde en Marbella, la modelo Sofía Clerici publicó un mensaje intentando aclarar la situación, que derivó en la casi inmediata renuncia del ahora exjefe de Gabinete de Ministros de Axe Kicillof.

“Aclaro un poco, porque como a la gente le encanta hablar por hablar. Fui a ver a mi hermana sola a Marbella, que ella vive sola allá”, aseguró Clerici en la madrugada de este domingo. Y aseguró a través de una historia de Instagram: “Luego me fueron a visitar y para que sepan, el barco es de un amigo de mi hermana que nos prestaron por un día entero para navegar. No tiene nada de malo que una persona de la política se tome vacaciones cortas”, justificó.

Luego, aclaró que los costosos accesorios –un Rólex y una cartera Louis Vuitton- que mostró en sus redes sociales no fueron un regalo del intendente (con licencia) de Lomas de Zamora. “Las cosas que tengo, como relojes y carteras, me las compré yo solita. ¡Para que sepan!”, detalló. Y cerró: “Besitos, ocúpense de sus vidas. No pierdan tiempo, que pasa rápido”.

Insaurralde hace dos meses se separó de la modelo y presentadora de televisión Jésica Cirio, que fue su pareja durante diez años y con quien tiene una hija.

Desde el año 2021, el político se desempeñaba como jefe de Gabinete de Ministros de la provincia de Buenos Aires. Previamente, y desde 2014, fue Intendente de la localidad de Lomas de Zamora.