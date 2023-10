La Casa de Bernarda Alba y el desafío de visualizar a través del hombre comportamiento de los personajes clásicos

“La casa de Bernarda Alba” el clásico que Federico García Lorca escribió en 1936 y que narra la historia de opresión de las mujeres en una sociedad patriarcal y cómo afecta esto a las relaciones familiares y personales de "cinco hijas que desobedecen y dejan de ser hijas para convertirse en enemigas" fue interpretada y reversionada por miles de elencos.

En Mar del Plata la adaptación de la pieza generó grandes repercusiones con dos temporadas consecutivas completamente conformada por elenco masculino y bajo la dirección de Lolo Yeomans. Este jueves, el elenco despide el año con una última función en el Teatro Colón. Antes de la presentación, su directora habló con 0223.

-¿Qué balance haces de esta temporada con La casa de Bernarda Alba?

- Estamos contentos lo hemos hablado entre nosotros, pensamos que es un balance positivo. Hemos tenido reconocimientos, más allá de las dos nominaciones seguidas como mejor espectáculo Marplatense, sentimos que el verdadero reconocimiento ha sido el del público casi 3000 personas la han visto, para nosotros es un montón. Es hermoso que los espectadores tengan esa comunicación privilegiada que se establece entre él y el actor o los actores en escena. Sentimos que el publico recibe y acepta ese lazo. Porque el público es el protagonista en cada función.

- ¿Cómo se preparan para la última función del año?

-Igual como la primera función. Trabajando, con responsabilidad, respeto por las tablas y en el espectador. Como cada función, la misma pregunta. ¿Será que el público nos acompañará? No dejamos de ensayar, seguir buscando entre líneas a cada personaje. Sabemos que aun nos queda mucho por trabajar y descubrir de cada una de estas mujeres.

El elenco conformado por los actores Eduardo Liuzzi, Carlos de Pratti, Juan Manuel Fernández, Mauro Martínez, Maui Romero, Leandro Molina, Rodrigo Sosa, Marcelo Altable y Carlos Velázquez.

- Abordar una obra tan conocida desde una mirada que rompe con lo clásico que puede esperarse de este tipo de textos, ¿fue un desafío desde lo actoral?

-Si, naturalmente. Para los actores trabajar como varones, comportarse como varones, pero con el termino femenino fue mucho trabajo. Creo fielmente que, en este sentido, fue el propio García Lorca el que expresó su deseo de que sus obras fueran versionadas: "Es el propio García Lorca quien convoca a la pasión y el arte sin límites". "La Casa de Bernarda Alba" propone un texto "triste" porque se aborda la vida de "hombres y mujeres presos del deseo", algo que espero que entienda todo el mundo" pese a esta “ambivalencia" de los roles.

Es primera vez que dirijo un clásico ye me permití de faltarle el respeto para poder ver más allá de lo que ya había visto y leído. La puesta pretende, sin desvirtuar el objetivo del autor, visualizar a través del hombre el dual comportamiento de estas hermanas y su madre, que por momentos son mujeres en celos y por otros, hombres en guerra. A lo largo del texto manifiestan en numerosas ocasiones su deseo de ser hombres para poder gozar de la libertad. "Todas buscan salir del encierro".

- ¿Cómo realizaste la selección de los actores?

-Recién abría el espacio El Telón. Había 23 espectáculos en esa temporada, la elección fue entre los actores que actuaban en las diferentes obras que se presentaban en nuestro espacio. Estuve toda la temporada con la mirada en varios de ellos mientras comenzaba a trabajar en la adaptación y en el proyecto en sí. No llame a Casting, nada de eso. Solo observaba, me deje muchas veces guiar por la intuición. No todos los actores dijeron sí. Llevo un par de meses llegar a un elenco estable. Era difícil y también un desafío, tener la confianza de varios.

Difícil al principio 9 varones ser dirigidos por una mujer que recién llegaba a este país y que nadie concia mi trabajo como directora. Hasta que se conformamos un elenco estable, de ahí comenzó un trabajo de lectura y mucho trabajo. Nos convertimos en una familia. Se que suena a cliché, pero cuando un grupo funciona emocionalmente unido, con amor, respeto por el otro se convierte en familia.

- ¿Cómo fue durante este tiempo la respuesta del público ante la particularidad de la propuesta?

-Como dije anteriormente, el publico se emociona y nos acompaña en cada función. Una obra que fue escrita para elenco íntegramente femenino, y hacerla con actores varones, se podría pensar que se trata de algo arbitrario, snob, para llamar la atención, para que el público vaya a ver de qué se trata. Sin embargo, se trata de ver cómo opera ese cruce de géneros. El público lo recibe, se emociona. Nos agradece porque acercamos un clásico al común de las personas. Para ellos es interesante es ver que los actores se refieren a ellos en términos de “nosotras” olvidando que son hombres los que están en escena. Nos agradecen, nos escriben con hermosas devoluciones. Y reciben con agradecimiento este homenaje de 9 que nos hacen a nosotras. Cada función, noche a noche transitamos el escenario de una manera increíble y el aplauso, esa ovación que sucede al final, es conmovedora. Lloramos y no olvidamos que tenemos nuevos desafíos y hay que seguir trabajando.

-¿Piensan retomar la pieza en algún otro momento?

-Si, siempre. Estamos con la mirada para la temporada que se viene 2024. A la expectativa de tener un lugar para que podamos continuar con las funciones. Es mucho aun lo que queda por mostrar de cada una de estas mujeres. donde las vivencias son oscuras y penosas, un elenco de ocho hombres da vida a estas mujeres. Mucho se habla del papel del hombre y la mujer en la sociedad actual, esta visión atrevida, muestra como los sentimientos que inspiraron a la clásica tragedia de Federico García Lorca, no son sólo "Una cuestión de género."