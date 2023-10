Hicieron destrozos, los sancionaron y se quedaron sin acto de colación: 32 años después les entregan las medallas

Por los disturbios, los vecinos llamaron a la policía y la cosa no pasó a mayores, pero hubo fuertes sanciones a cientos de egresados.

En la mañana del 27 de noviembre 1992 los estudiantes de cuarto y quinto año de la Escuela de Educación Secundaria Nº 1, más conocida como “La Piloto”, se preparaban para realizar un tradicional festejo, que a diferencia del actual “Último Primer Día”, consistía poco después del mediodía, en arrojarse huevos, hacer cantos, pogos y ensuciarse un poco, celebrando de una forma muy particular, el final de sus estudios.

Pero algo salió mal y los festejos se desbordaron, hubo destrozos dentro y fuera del establecimiento y hasta tuvo que intervenir la policía para aquietar las aguas. El resultado fue sorpresivo y el castigo, durísimo: unos 300 egresados se quedaron sin el acto de colación, sin medalla e incluso los que adeudaban materias en diciembre, los mandaron a marzo.

“Esa mañana entre las 8.30 y las 9 el director ordenó que se retiraran todos los alumnos de quinto de la escuela y eso generó resistencia, porque rompía la tradición que era, al finalizar el día de clases, que los cuartos y quintos hicieran esa celebración. Entonces, alguno prendió un petardo en el patio, eso llevó a otra cosa y después todos comenzamos a tirar las carpetas en el patio. Hicimos como una trinchera de carpetas para que los preceptores no nos puedan sacar de la escuela. Entramos a algunas aulas y descolgamos los pizarrones a los profesores que estaban dando clases”, contó a 0223, Norma, una de las estudiantes de quinto año que esa mañana participó de una parte de los eventos.

La cosa lejos de aquietarse, se agitó: los futuros egresados salieron a la plaza y como no les permitieron festejar, comenzaron a arrojar huevos a los alumnos de cuarto año que estaban en las aulas. “Pasó que los que estaban adentro del colegio, se defendían arrojando cosas”, recordó Norma, ahora contadora, que en ese entonces con 17 años, se “prendió” en el desborde de la celebración pero que nunca imaginó cómo iba a terminar todo.

En ese ir y venir de objetos volando peligrosamente por los aires, algunos estudiantes desde el interior del establecimiento rompieron sillas y arrojaron las tapas de madera hacia el exterior, provocando importantes daños a un auto estacionado en las inmediaciones, que era propiedad de una docente.

“Lucha campal”y “vandalismo estudiantil”

El día posterior a los hechos, una crónica del diario La Capital, señalaba que, durante los incidentes, se destruyeron pizarrones, bancos, vidrios de algunas ventas y parasoles del edificio, de Maipú entre Marconi y Uruguay y en los que participaron, unos 400 estudiantes. “Estamos evaluando y tratando de encontrarle una respuesta a estos desmanes”, contaba esa tarde el Director del establecimiento, Jorge Di Corrado.

La noticia de le edición matutina del diario en papel relataba que debido a la violencia de los incidentes, las autoridades decidieron evacuar el colegio y posteriormente algunos vecinos dieron aviso a las autoridades policiales, al por entonces Comando Radioeléctrico, que intervino en el lugar.

Con la colaboración del Centro de Estudiantes, que ingresó al colegio los pizarrones y algunos objetos sacados por los jóvenes, la situación se normalizó y poco después del mediodía todo terminó. Pero solo los disturbios: si bien no se registraron expulsiones, algunos de los estudiantes que generaron incidentes, debieron reparar sillas u otros objetos dañados. Los que tenían materias pendientes en diciembre, debieron rendirlas en marzo y por mucho tiempo se les negó el ingreso al lugar donde cursaron gran parte de su vida estudiantil.

“Nunca fue nuestra intención sabotear una escuela o un auto. Los medios exageraron las noticias, un poco alimentado por el director que daba notas sobre eso. Se entiende tenía que justificar la medida que había tomado. Éramos 9 quintos de 35 alumnos y seríamos unos 300 en total. De los disturbios habrán participado 15 de quinto y otros 15 de cuarto. Ninguno de quinto tuvo fiesta de colación. Ninguno recibió ni medalla ni diploma, no hubo entrega de bandera ese año. En la escuela había una placa con los nombres de los egresados el 92 está salteado. Tampoco ese año, quinto no pudo rendir materias en diciembre: fueron directo a marzo. Si hubiésemos sido las 300 personas los destrozos hubiesen sido incontrolables. Hoy vivimos esta historia en conciencia, entendiendo que no hay que seguir al rebaño, que el actuar en conjunto puede llevar a tomar decisiones equivocadas. Ahora agradecemos infinitamente a las autoridades actuales por esta oportunidad y por sentirnos recibidos en nuestra casa, La Piloto”, reflexionó Norma.

Finalmente, la clase 92´, la que fue “borrada” simbólicamente de la historia de “La Piloto”, tendrá su ceremonia en el colegio el 23 de octubre a las 9, en el marco del 90° aniversario de la institución de Maipú y Marconi.