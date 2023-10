Protagonizó un video viral para ser adoptado y tuvo una emotiva reacción cuando se enteró del resultado

Lucio tiene 15 años y vivió gran parte de su niñez en hogares de menores, luego de varias idas y vueltas e intentos fallidos de revinculación con su madre biológica. Como todos los chicos, quiere una familia que lo ame y lo contenga. Por eso, una jueza de Corrientes le propuso contar su historia en primera persona y lanzó una convocatoria nacional para encontrarle un hogar.

Luego de que el emotivo video se viralizara en las redes la semana pasada, decenas de personas y parejas se anotaron para convertirse en sus madres y padres adoptivos. "¿Es cierto que tanta gente me quiere?", le preguntó el adolescente a Carolina Macarrein, la jueza de Familia, Niñez y Adolescencia N°4 de la ciudad de Corrientes, cuando este martes lo visitó en el Hogar Miguel Magone y le comunicó el exitoso resultado de la campaña.

“Recibimos correos y llamados todos los días preguntando por Lucio y ya tenemos 70 postulantes”, afirmó Macarrein y agregó que “sorprendió que, dado la difusión de la convocatoria, la respuesta llegó desde varios lugares de la Argentina, de la ciudad de Corrientes y del interior de la provincia”.

Y también llegaron correos de Mendoza, Córdoba, Rosario, Tierra del Fuego, Capital Federal, ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires y hasta una de Montevideo y otra de Miami, que según la jueza, también podrían prosperar porque “la adopción internacional es un instituto válido”.

"Conversamos y se quedó tranquilo, con mucha expectativa por lo que puede pasar. Me preguntaba '¿y puedo ir a elegir a la familia?'. Él quería que le dejara ahí los formularios para hacer una selección. La verdad, es un chico muy inteligente", expresó Macarrein, en diálogo con Infobae.

Lucio es un excelente alumno y sueña con estudiar Biología en la universidad.

Evaluación de postulantes

Ante el éxito de la convocatoria, la jueza Macarrein decidió cerrarla el próximo viernes, ya que consideró que hay un número de familias suficientes que se encuentran en proceso de evaluación.

“La evaluación inicial consiste en un informe resultado de un trabajo interdisciplinario que se realiza con psicólogos y asistentes sociales para saber si determinada familia o persona es apta para iniciar el proceso de adopción”, explicó.

La magistrada agregó que “el trabajo se realiza paso a paso, hablando con las familias y postulantes y, en este caso, consultando constantemente con Lucio que participa activamente desde el primer momento de este proceso”.

Una vez que se concluya con las evaluaciones se realizarán entrevistas y el postulante seleccionado comenzará a vincularse con Lucio. Luego se le otorgará la guarda preadoptiva por tres meses para concluir el proceso con la adopción plena, que le permitirá al joven cumplir su sueño de tener una familia y ser feliz.

"Él me ayudará a elegir y tendrá que ver, luego de pasar por las etapas de evaluación, la afinidad que se genere. Porque puede ser que pasen la evaluación psicológica, social y material, pero cuando llega el momento de la vinculación no haya feeling, o que tal vez tengan otro hijo y ocurra una pelea", aseguró la magistrada.

"Hay un período de prueba, la vinculación es un proceso orientado por psicólogos. Es un largo camino, pero hemos tenido un buen inicio", ahondó.

Quién es Lucio

Lucio tiene 15 años y recorrió todos los hogares de Corrientes. Entró y salió de ellos intentando que su mamá pueda criarlo como a cualquier niño, pero eso no sucedió y por ello, hoy espera una familia que lo adopte.

"Un día le dije a la jueza: mi mamá no me quiere. Siempre me dice que va a cambiar y no lo hace. Y bueno, ya está, si ella no me quiere, va a haber otra gente que me quiera", expresó el joven con la voz quebrada.

"A los 6 años entré al Hogar Tía Amanda, a los 7 y 8 al Domingo Savio, a los 10 volví al Domingo Savio y desde los 13 años que estoy acá, en el Hogar Miguel Magone", detalló Lucio en el video en el que se difundió su historia desde el Poder Judicial de Corrientes.

Lucio cursa el cuarto año del Colegio Hipólito Yrigoyen en la capital correntina, "es un excelente alumno, hace sus tareas y nunca falta a clases. En sus tiempos libres va al gimnasio, juega ajedrez y voleibol, y le encanta compartir con amigos".

“Mi materia preferida es la Biología y cuando termine el secundario quiero seguir esa carrera en la universidad”, explicó Lucio con decisión y esperanza.

Qué se necesita para adoptar a Lucio

Los interesados deberán descargar el formulario de Convocatorias Públicas de la página web: https://www.juscorrientes.gov.ar/wp-content/uploads/rua-ctes/pdf/2019/Formulario-Adopcion.pdf y enviarlo por correo a: registroadopcion@juscorrientes.gov.ar Registro de Aspirantes a guarda con fines adoptivos de Corrientes (RUACtes), al Correo del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N° 4 Corrientes: jfamilianya4-capital@juscorrientes.gov.ar

Consultas al Contacto: 0379 - 4104298 (Registro de Aspirantes) o al teléfono (379) 4104289 (Juzgado de Familia N°4), de lunes a viernes en el horario de 7 a 13.