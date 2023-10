Video: el VAR presentó los audios de las polémicas del superclásico

Más allá de que en lo futbolístico River fue superior, se va a hablar mucho en la semana del arbitraje del superclásico. La designación de Merlos llamó la atención, desde el "mundo River" marcaron la cancha con la presencia en el VAR de Héctor Paletta, hermano de Gabriel exjugador de Boca, mientras que desde el "xeneize" viralizaron las fotos del árbitro principal con un pantalón y una bandera del "millonario". Lo único cierto es lo que sucedió en el campo de juego, y las dos jugadas puntuales que desataron la polémica: el primer gol de River, con falta previa de Paulo Díaz, y el offside que sancionaron cuando Cavani igualaba parcialmente. La Liga AFA dio a conocer los audios de las dos acciones.

En la primera, la explicación apenas arranca de una voz en off, aclara que para el VAR, el intento de despeje de Ramírez dio comienzo a una nueva jugada y, por eso, no se analizó para atrás. Por lo tanto, dentro del área no hubo nada raro, la posición de Rondón era válida y, por eso, con ese criterio, la decisión fue acertada. Si el rechazo fue deliberado, si estaba el "20" de Boca con la posesión de la pelota, es materia de interpretación, pero para la cabina no hubo dudas y, por eso, no pidieron a Merlos que vea la jugada y le dieron la derecha para reanudar.

En la de Cavani, mucho más simple desde la objetividad de la regla, la locutora remarca que el delantero está "notoriamente en posición de fuera de juego". Lo único claro, es que la jugada es fina, no parece el mismo impacto en la toma detrás del jugador que lanza el centro (Weigandt) que en la imagen de costado cuando marcan las líneas. El VAR llegó al fútbol argentino con una tecnología rudimentaria que lo único que hace es generar más desconfianza y falta de credibilidad de un arbitraje que, de por sí, es muy cuestionado.