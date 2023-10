Acusan de acoso a Danny Elfman, el compositor de "Los Simpson"

El compositor de cine y televisión Danny Elfman, conocido por crear el tema principal de "Los Simpson" y la música detrás de los filmes "El extraño mundo de Jack", "Hombres de negro" y "Spider-Man", entre otros, que había sido acusado por acoso sexual en julio pasado, fue denunciado por una segunda mujer en el Tribunal Superior de los Ángeles.



Según el portal especializado Variety, en la nueva demanda presentada ayer, Jane Doe alega que el compositor de "El joven manos de tijera" comenzó a acosarla en 1997 cuando era una estudiante de cine de 21 años, hasta 2002.



Al respecto, un portavoz de Elfman dijo que "las acusaciones de mala conducta formuladas contra el señor Elfman son infundadas y absurdas" y explicó que su equipo legal "defenderá enérgicamente estos reclamos en los tribunales".

Jane Doe alega que ella y Elfman tenían una relación de mentor-protegida, pero que en cierto momento él comenzó a desnudarse durante sus reuniones. Según la demanda, se quitó la ropa y se quedó desnudo frente a la ventana. Ella alega que luego él la obligó a hacer lo mismo.



La siguiente vez que se vieron, él se desnudó nuevamente e insistió en que ella lo viera bañarse, alega la demanda. Elfman se quitaba la ropa hasta "quedar completamente desnudo y caminaba desnudo frente al demandante, exponiendo sus genitales. El demandado le expresó a la demandante que ésta era la única manera en que podía trabajar, ser creativo y exitoso". Según la denuncia, ella sentía que no podía decir nada al respecto porque tenía suerte de estar en la posición en la que se encontraba.



Jane Doe se mudó a Los Ángeles, donde visitaba a Elfman con frecuencia en su casa. Según la demanda, ella pasaba la noche en la cama de Elfman, vestida y, a menudo, encima de las sábanas, mientras él estaba desnudo en 2002, Elfman le reveló que "cada vez que dormías a mi lado, me masturbaba a tu lado", según la demanda.

Esa revelación puso fin a la relación, ya que Jane Doe XX experimentó "conmoción, humillación y vergüenza". Dijo que más tarde reveló la situación a otras personas en la órbita de Elfman, pero le dijeron que no podía hacer nada debido a "quién es él".



Decidió presentarse después de leer que Nomi Abadi, pianista y compositora, presentó acusaciones similares contra Elfman por conducta en 2015 y 2016. Abadi obtuvo un acuerdo de 830.000 dólares, pero demandó a Elfman a principios de este año por no pagar el monto total. Elfman negó las afirmaciones de Abadi, diciendo que la relación era platónica y que sus interacciones limitadas fueron "totalmente consensuales".



Elfman, fundador del grupo New Wave Oingo Boingo, creó el tema principal de "Los Simpson" y la música detrás de "Pesadilla antes de Navidad", "Hombres de negro", "Spider-Man" y, más recientemente, "Wednesday" de Netflix. Está previsto que aparezca en el Hollywood Bowl la próxima semana para "La pesadilla antes de Navidad de Tim Burton en concierto".