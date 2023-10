Insólito: candidata libertaria salió del cuarto oscuro con la boleta de Milei afuera del sobre

La candidata a diputada nacional por la Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine tuvo este domingo problemas para sufragar en las elecciones generales por llevar una boleta de la alianza libertaria fuera del sobre, lo que generó conflictos en la mesa de votación.



Lemoine fue vista saliendo del cuarto oscuro con una boleta de la alianza derechista sin haberla colocado dentro del sobre. "Fraude, mal educada. Eso no se hace. Hace 50 años que voto y nunca vi una cosa igual", afirmaba una mujer que votaba en la mesa de al lado de Lemoine al ver la situación confusa y que se hizo viral en la red social X.



Sobre esta situación, fuentes de LLA afirmaron a Télam que "no saben" si el voto de la influencer fue "impugnado o validado".



Lemoine de 43 años, tuvo estos días una fuerte polémica en redes sociales al proponer un proyecto de ley que pretende que los varones puedan renunciar a la paternidad no deseada, para lo cual la asesora de Javier Milei propone que "la mujer, cuando se entera de que está embarazada, tenga 15 días para notificar al padre y el padre pueda decidir si va a hacerse cargo del hijo".



Según dijo en una entrevista que concedió el martes a Neura Media, el canal de YouTube de Alejandro Fantino, Lemoine volvió a mostrar su rechazo al aborto al sostener que si "las mujeres tienen el privilegio de poder matar a sus hijos y renunciar a ser madres, entonces, ¿por qué los hombres, por ley, tienen que mantener a una criatura?".