Feriantes desafían a la Municipalidad: "Seguiremos reclamando"

Luego que el Ente Municipal de Turismo presentará una denuncia penal por la instalación de vendedores ambulantes de una feria improvisada a modo de protesta por irregularidades en las habilitaciones en Playa Bristol, los manifestantes aseguraron que "mantendrán el reclamo" e invitaron al diálogo al Emsur, quien impulsó la denuncia tras advertir que un grupo de feriantes se había instalado sin ningún tipo de autorización ni habilitación en la Playa Bristol para comercializar ropa y comida, entre otros productos.

"No vino nadie del Municipio. Nos enteramos por los medios hoy que desde el Emtur hicieron una denuncia de que estábamos ocupando un lugar de manera ilegal. Sí, puede ser un poco, es verdad, porque la verdad que no nos otorgan permisos para trabajar, entonces se hace muy difícil montar una feria legal", indicó en diálogo con 0223 Walter Rivero, referente de los vendedores ambulantes.

En este sentido, Rivero explicó que "no tienen certezas" sobre la presentación del Emtur y aseguró que seguirán manifestándose. Nosotros seguiremos reclamando, no sabemos si es oficial la denuncia o no, pero bueno, lo invitamos a este señor que nos denuncia a que venga a ver por qué estamos trabajando de manera ilegítima", dijo.

Desde el Emtur advirtieron que la presencia de los feriantes provocó la obstaculización de las bajadas públicas a la playa, además de inconvenientes al paso de los peatones que circulan por la zona; a lo que se suma la generación de una “contaminación visual importante y estacionamiento de automóviles en zonas totalmente prohibidas”.

“La instalación del pseudo predio ferial no cuenta con permiso, habilitación ni autorización de ninguna naturaleza y ha provocado disturbios que han alterado el normal desarrollo de actividades en la zona afectada”, planteó el ente turístico, al tiempo que solicitó que se investigue el hecho y poder avanzar en su desalojo.