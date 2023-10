Sarmiento y San Lorenzo profundizaron su flojo momento

Sarmiento y San Lorenzo igualaron en sin goles en Junín, en la continuidad de la undécima fecha de la zona B de la Copa de la Liga Profesional.

Con este resultado, Sarmiento (42 puntos en la tabla anual) llegó a 12 unidades y puede quedar en zona de descenso, junto con Colón de Santa Fe (42), ya que dependerá del resultado de mañana de Tigre (40) ante Godoy Cruz. San Lorenzo, por su parte, tiene 11 puntos en la Copa de la Liga y 57 en la general, lo que lo posiciona provisoriamente fuera de la zona de Libertadores.

En Sarmiento se produjo el debut del entrenador Facundo Sava, quien reemplazó al cesanteado Pablo Lavallén (estuvo 10 partidos con apenas dos victorias). El encuentro comenzó como se esperaba, con muchos nervios de parte de ambos equipos por todo lo que estaba en juego tanto del lado de Sarmiento -descenso- como de San Lorenzo (clasificación a la Libertadores).

Las limitaciones propias de los dos llevó a ver unos minutos iniciales difíciles, en los que la pelota no fue bien tratada y reflejaron el presente de dos equipos que no ganaban desde hace ocho partidos en el caso de Sarmiento y nueve por el lado de San Lorenzo. En ese contexto, el equipo local tuvo dos chances claras que terminaron en el travesaño de Augusto Batalla, quien en ambas voló y nada pudo hacer, aunque la suerte lo compensó. San Lorenzo comenzó a manejar la pelota después de ese breve pasaje inicial, de la mano de Nahuel Barrios y con la guapeza de Adam Bareiro. No lo tradujo en situaciones de peso. La primera clara para San Lorenzo, que salió con otra intensidad en la segunda mitad, apareció con un remate de Nahuel Barrios, que contuvo José Devecchi con algunas dudas.

Sarmiento resistió con su arquero, una vez más, como principal baluarte ante la falta de reacción de su defensa y escasez de ideas en ofensiva. El partido se diluyó porque Sarmiento no supo cómo resolverlo y San Lorenzo se aferró al punto para seguir en carrera por las copas. En la próxima fecha, Sarmiento visitará a Newell's Old Boys de Rosario -domingo a las 21.00- y San Lorenzo se enfrentará a Boca Juniors -miércoles 8 de noviembre a las 19.00-.