Carrió aseguró que no votará en el balotaje y rechazó a Milei: "Yo a la locura no voy"

La fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, anticipó que no irá a votar en el balotaje del 19 de noviembre porque se cansó "moralmente" de la sociedad, y rechazó respaldar a Javier Milei al decir: "yo a la locura no voy".

En declaraciones a Infobae durante una intervención artística sobre el monumento al general José de San Martín en la plaza del mismo nombre, en el barrio porteño de Retiro, Carrió indicó: "No voy a ir a votar, me cansó moralmente la sociedad", indicó Carrió, y agregó: "Pero voy a seguir luchando, voy a seguir luchando por Dios".

La principal referente de la Coalición Cívica también opinó sobre los dos postulantes que disputarán el balotaje, Sergio Massa (Unión por la Patria) y Javier Milei (La Libertad Avanza). "A mí no me van a venir con que estoy con Massa porque la Coalición Cívica denunció todos los negociados. Ahora...lo otro...yo a la locura no voy, porque estudié mucho 'Los orígenes del totalitarismo', de Hannah Arendt. No voy a ir a votar", expresó Carrió.

La Coalición Cívica fue la primera formación política que integra Juntos por el Cambio en salir a manifestar su neutralidad respecto a la segunda vuelta electoral.

El presidente de la Coalición Cívica (CC), Maximiliano Ferraro, ratificó que esa fuerza "no va a apoyar" a Massa ni a Milei en el balotaje y anticipó que impugnarán el voto en esos comicios, a la vez que planteó que su estrategia "no fue escuchada" en JxC.

"Vamos a impugnar el voto. Elisa Carrió y la CC somos quienes más denunciamos a Massa y al kirchnerismo a lo largo de todos estos años, cuando muchos callaban o miraban para otro lado", aseguró el diputado nacional.

En un comunicado de prensa, Ferraro anticipó que ese espacio tampoco "va a acompañar un salto al vacío con gente incompetente que propone venta de órganos, libre portación de armas y el no respeto a los derechos humanos más elementales", y lamentó que desde la CC "planteamos una estrategia que no fue escuchada".