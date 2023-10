Una fábrica de pastas abrió hace menos de 2 meses y ya sufrió tres robos

Una comerciante que desde hace menos de 60 días abrió una fábrica de pastas en Bolívar y Mitre, a escasos 100 metros de la Plaza Mitre, sufrió tres robos.

"La primera vez fue a la semana de haber inaugurado. Se llevaron la caja registradora con 2000 pesos, que tendría y después nada más. Fue ese lapso. Y la segunda vez que vinieron, el viernes pasado a la madrugada, también intentaron romper el vidrio y no pudieron porque es blindado. Hoy a la madrugada a la una menos diez, me encuentro con el mensajito en el teléfono que sonó la alarma. No se llevaron nada, pero el daño que causaron y el miedo que da, porque hoy uno no puede dormir tranquilo", contó a 0223, Silvia, responsable de "Franccesca Pastas".

La comerciante agradeció la solidaridad de los vecinos y advirtió que la esquina donde está el local "es bastante luminosa" pero sostuvo que la plaza "es tierra de nadie".