Sólo quedan tres boletos para los playoffs del Torneo "Emiliano Dibu Martínez"

Fue una jornada de muchas emociones, donde el gran ganador fue Deportivo Norte, que le ganó como visitante al campeón Kimberley y se convirtió en el primer clasificado directo a cuartos de final. Once Unidos y Atlético Mar del Plata dirimirán el segundo lugar para saltear una instancia. Después, Urquiza, Alvarado, Quilmes, Banfield e Independiente se aseguraron un lugar en octavos, mientras que Círculo, San Isidro, Juventud Unida y Libertad pelearán por los dos restantes. En la Reválida, San José bajó a Argentinos del Sud, pero los dos se metieron en los 16avos, igual que Almagro Florida. Siete equipos, con ventaja de Boca, buscarán el sábado el último pasaje.

Resultados

Zona Campeonato

Kimberley 0 - Deportivo Norte

Círculo 0 - Once Unidos 2

Atlético MdP 3 - Libertad 0

Quilmes 3 - Independiente 2

Alvarado 5 - San Isidro 0

Juventud Unida 1 - Urquiza 3

Zona Reválida

Al Ver Verás 1 – Talleres 0

San José 2 – Argentinos del Sud 1

Almagro Florida 3 – Chapadmalal 1

Boca 2 – Cadetes 1

Unión 1 – Peñarol 2

San Lorenzo 0 – Nación 0

El Cañón 2 – Racing 3

Posiciones

Zona Campeonato

Deportivo Norte...27 (C4tos)

Once Unidos...24 (C)

Atlético MdP...22 (C)

Kimberley...18 (C)

River...17 (C)

Urquiza...16 (C)

Alvarado...15 (C)

Quilmes...15 (C)

Banfield...14 (C) (-1)

Independiente...14 (C)

Círculo...12

San Isidro...11

Juventud Unida...10

Libertad...7 (-1)

Libertad y Banfield tienen suspendido el partido los 25' ST con el resultado 0 a 0. Decide el Tribunal de Disciplina.

Zona Reválida

Almagro Florida...24 puntos (C16avos)

San José 23...(C16avos)

Argentinos del Sud...22 (C16avos)

Boca...19

Chapadmalal...18

San Lorenzo...18

Al Ver Verás...18

Talleres...18

El Cañón...17

Cadetes...17

Racing...13

Peñarol...13

Nación...10

Unión...6

Próxima fecha

Zona Campeonato

Deportivo Norte vs. Atlético MdP

Once Unidos vs. Juventud Unida

Independiente vs. Círculo

Banfield vs. Alvarado

San Isidro vs. Quilmes

Libertad vs. River

General Urquiza vs. Kimberley

Zona Reválida

Chapadmalal vs. San Lorenzo

Peñarol vs. Boca Juniors

Cadetes vs. San José

Racing vs. Almagro Florida

Argentinos del Sud vs. Al Ver Verás

Talleres vs. El Cañón

Nación vs. Unión